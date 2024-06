Nach zerstörter Karriere: Dieser Star hilft Ellen DeGeneres

Zwei Jahre nach dem Ende der "Ellen DeGeneres Show" ist die Showmasterin mit einer neuen Stand-Up-Tour zurück. Dabei hat sie prominente Unterstützung.

Sie fühlt sich als "meistgehasste Person Amerikas", dabei war sie einst eine der Talkmasterinnen des Landes: Ellen DeGeneres. Nach dem Ende ihrer Karriere vor zwei Jahren aufgrund des Zulassens eines "toxischen" Arbeitsumfelds am Set ihrer Show, präsentiert DeGeneres nun ihre neue Stand-Up-Show.

Unterstützt wir die ehemalige Moderatorin dabei von Katy Perry und ihr Ehemann Orlando Bloom sowie die Reality-TV-Schwestern Kim und Khloé Kardashian. Das Comedy-Special soll die letzte Tournee sein, kündigte DeGeneres an.

DeGeneres: 2022 war letzte Show

DeGeneres verabschiedete sich 2022 nach 19 Staffeln von ihrer Show. Grund dafür waren Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiter, sie würde ein Umfeld fördern, in dem Führungskräfte angeblich Mitarbeiter schikanierten, sexuell belästigten und rassistische Äußerungen machten. Nach einer Untersuchung von WarnerMedia wurden drei Führungskräfte entlassen. DeGeneres bestritt in einem Brief, von den Vorfällen gewusst zu haben.