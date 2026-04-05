Das waren die Hotspots: Erster Sommertag am Ostersonntag

Vor einer Woche schockte der späte Wintereinbruch noch das ganze Land, heute wurde mancherorts der erste Sommertag vermeldet.

Vergangenes Wochenende zitterte das ganze Land, teilweise gab es über einen Meter Neuschnee im Westen. Man fürchtete bereits frostige Ostern, doch eine plötzliche Wetterwende sorgte eine Woche später für traumhaftes Wetter mit der perfekten Gelegenheit zur Eiersuche.

An vielen Orten im Osten wurde am Sonntagnachmittag sogar der erste Sommertag vermeldet. Dabei handelt es sich um einen offiziellen meteorologischen Begriff für einen Tag, an dem die Tageshöchstlufttemperatur 25 Grad erreicht oder überschreitet.

Laut den Angaben auf orf.at knackten gleich mehrere Orte zu Ostern diese Werte. Der "Hotspot" des Landes geht an Bad Vöslau mit 26,4 Grad.

Die Liste der Oster-Hotspots:

Wien - Innere Stadt: 26,4°

Bad Vöslau: 26,4°

Mattersburg: 26,1°

Donaufeld: 25,9°

Wien - Hohe Warte: 25,8°

Waidhofen/Ybbs: 25,8°

Berndorf: 25,8°

Groß-Enzersdorf: 25,5°

Wiener Neustadt: 25,5°

Es wird der wärmste April-Start seit langem sein, der ein Vorbote für einen weiteren Rekord sein könnte. Die absolute Spitzentemperatur im April wurde 2012 in Waidhofen an der Ybbs geknackt, als 32,2 Grad gemessen wurden. Davon sind wir derzeit aber noch ein wenig entfernt.