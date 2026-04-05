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Alkohol am Steuer
© Getty

Sonntagmorgen

Alko-Raser mit 250 km/h aus dem Verkehr gezogen

Von
05.04.26, 15:53
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Eine Zivilstreife hat am Sonntag gegen 8.15 Uhr auf der Westautobahn (A1) bei Sipbachzell (Bezirk Wels-Land) einen schwer betrunkenen Raser aus dem Verkehr gezogen.

Der 28-jährige Slowake war zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit gelasert worden, worauf die Polizisten die Verfolgung aufnahmen. In der Folge war der Lenker zeitweise mit bis zu 250 km/h unterwegs. Bei Sattledt konnte ihn die Streife schließlich überholen und zur Seite winken.

Wie die Polizei informierte, bremste der Lenker daraufhin abrupt ab und blieb auf dem Pannenstreifen stehen. Als die Beamten dann zu Fuß zum Wagen gingen, saß aber nicht mehr der Mann, sondern eine 34-jährige Frau auf dem Fahrersitz - obwohl beim Überholen ganz klar erkennbar war, dass ein junger Mann das Auto lenkte. Da die Polizisten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Alkotest durch. Dieser verlief mit 1,88 Promille positiv.

Dem Slowaken - er war vorerst uneinsichtig und meinte, er wäre nicht gefahren - wurde der Führerschein abgenommen. Außerdem musste er eine Sicherheitsleistung in der Höhe von 2.050 Euro hinterlegen.

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