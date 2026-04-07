Skigebiete ziehen positive Bilanz

Die Wintersaison in Oberösterreichs Skigebieten ist zu Ende. Trotz schwieriger Bedingungen fällt die Bilanz positiv aus.

In Oberösterreichs Skigebieten ist die Wintersaison zu Ende gegangen, und die Betreiber ziehen eine insgesamt zufriedenstellende Bilanz. In vielen Regionen wurden am Montag die letzten Abfahrten absolviert, ehe nun auf die vergangenen Monate zurückgeblickt wird.

Besonders in den Skigebieten Hinterstoder und Wurzeralm konnten die angestrebten Ziele erreicht werden. Rund 450.000 Wintersportler wurden gezählt, womit die Erwartungen erfüllt wurden. Vor allem die Schulskikurse entwickelten sich äußerst positiv und erreichten in dieser Saison einen neuen Höchstwert. Laut Verantwortlichen steigt das Interesse daran seit einigen Jahren kontinuierlich an.

Schneesituation als Herausforderung

Eine Herausforderung stellte allerdings die Schneesituation dar. Naturschnee ließ lange auf sich warten und fiel erst spät in der Saison. Zu Beginn war man daher stark auf künstliche Beschneiung angewiesen, was den Betrieb erschwerte. Dennoch zeigt man sich auch bei der oberösterreichischen Seilbahnholding zufrieden. Zu den Betrieben zählen unter anderem Dachstein-West, der Feuerkogel und der Krippenstein. Bis Ende Februar konnte hier ein Besucherplus von rund drei Prozent verzeichnet werden.