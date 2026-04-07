Salzburger Osterfestspiele wurden gestürmt

Die Salzburger Osterfestspiele gehen mit hoher Auslastung und begeistertem Publikum zu Ende.

Mit einer letzten Aufführung von Richard Wagners „Rheingold“ sind die Salzburger Osterfestspiele zu Ende gegangen. Alle drei Vorstellungen der Oper waren ausverkauft, auch das Konzertprogramm erreichte eine Auslastung von rund 97 Prozent.

Geprägt war das Festival vor allem von der Rückkehr der Berliner Philharmoniker nach Salzburg. Sowohl als Opernorchester als auch bei Konzerten sorgten sie gemeinsam mit Chefdirigent Kirill Petrenko für große Begeisterung beim Publikum. Die erfolgreiche Zusammenarbeit spiegelte sich auch wirtschaftlich wider. Intendant Nikolaus Bachler zeigte sich zufrieden mit der Resonanz und betonte die Bedeutung der Eigenständigkeit des Festivals. Im kommenden Jahr wird der „Ring des Nibelungen“ mit „Die Walküre“ fortgesetzt.