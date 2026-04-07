Caitlyn Jenner fordert 381.000 Euro von verstorbener Freundin!

Nach dem schockierenden Unfalltod ihrer jungen Managerin Sophia Hutchins sorgt Caitlyn Jenner nun mit einer knallharten Geldforderung in Millionenhöhe für Schlagzeilen im kalifornischen High-Society-Parkett.

Hinter der glitzernden Fassade von Malibu schwelt ein brisanter Finanzstreit, der nun seinen vorläufigen Abschluss gefunden hat. Caitlyn Jenner (76) sah sich gezwungen, horrende Forderungen gegen den Nachlass ihrer im Sommer 2025 tödlich verunglückten Vertrauten und Managerin Sophia Hutchins geltend zu machen. Wie aus US-Medienberichten hervorgeht, forderte der Reality-Star eine Summe von insgesamt rund 381.000 Euro zurück – Ausgaben, die Hutchins noch zu Lebzeiten angehäuft haben soll.

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Private Einkäufe auf fremde Rechnung?

Die rechtlichen Dokumente gewähren einen tiefen Einblick in die geschäftliche Symbiose der beiden Frauen. Sophia Hutchins, die Jenner nicht nur freundschaftlich, sondern auch als Managerin zur Seite stand, war zwar autorisiert, die Kreditkarten der 76-Jährigen für betriebliche Zwecke zu nutzen – private Vergnügnungen hätten jedoch rückerstattet werden müssen.

Laut Jenner sei dies bei einer Vielzahl von Online-Käufen bei Plattformen wie eBay oder Shopify unterblieben. Den Löwenanteil der Forderung machten mit über 236.000 Euro unbezahlte Kreditkartenabrechnungen aus. Hinzu gesellten sich gemeinsame Anwaltskosten in der Höhe von rund 115.000 Euro sowie diverse Barabhebungen und Debitkartenzahlungen. Ein herber Nachgeschmack für eine Verbindung, die über ein Jahrzehnt als unzertrennlich galt.

Das abrupte Ende einer Freundschaft

Der finanzielle Disput überschattet die Tragödie vom 2. Juli 2025. Sophia Hutchins kam im Alter von nur 29 Jahren bei einem verheerenden Unfall mit einem Geländefahrzeug in der Nähe von Jenners Anwesen in Malibu ums Leben. Nach einer Kollision stürzte sie rund 350 Meter tief in eine Schlucht – jede Hilfe kam zu spät.

Caitlyn Jenner und Sophia Hutchins verband eine tiefe Freundschaft. © Getty Images

Die beiden Frauen verband eine tiefe Geschichte: Sie lernten einander 2015 kennen, kurz nachdem Caitlyn Jenner ihr Coming-out als Transfrau öffentlich gemacht hatte. Hutchins, ebenfalls eine Transfrau, wurde rasch zur engsten Bezugsperson und zur ordnenden Hand in Jenners beruflichem Alltag. Noch im August 2025 zeigte sich Jenner zutiefst erschüttert und brach bei öffentlichen Auftritten in Tränen aus, als sie über den Verlust sprach.

Einigung im Schatten der Trauer

Trotz der emotionalen Belastung blieben die Fronten in Geldfragen zunächst verhärtet. Wie nun bekannt wurde, hat der Nachlass von Sophia Hutchins die gesamte Forderung im März 2026 beglichen. Damit ist das Kapitel der „unbezahlten Rechnungen“ juristisch geschlossen, während die menschliche Lücke, die der frühe Tod der jungen Managerin hinterließ, wohl kaum so rasch zu füllen sein wird.