XXL-Kurven im XXS-Bikini: Kylie Jenner raubt uns als heiße Badenixe den Atem

Kylie Jenner feiert schon jetzt ihren ganz persönlichen Hot Girl Summer. Auf Instagram ließ die Beauty mal wieder die Hüllen fallen und teilte eine Reihe von ultra-heißen Bikini-Schnappschüssen, die ihren Fans den Atem rauben.

Während wir noch die letzten Schoko-Hasen vernaschen, bringt Kylie Jenner das Internet zum Schmelzen. In ihrem luxuriösen Anwesen in Palm Springs genoss die 28-Jährige die warmen Sonnenstrahlen und präsentierte ihren Fans dabei ihren makellosen Körper. Wir müssen zugeben: Dieser Anblick ist einfach umwerfend.

Sexy Kurven-Show

Auf den heißen Schnappschüssen posiert Kylie selbstbewusst für die Kamera, planscht im kühlen Nass und genießt die warmen Sonnenstrahlen sichtlich. Der knappe weiße Zweiteiler setzt ihr atemberaubendes Dekolleté und ihre Kurven dabei perfekt in Szene. Kurz zuvor hatte sie ihren Fans noch Einblicke in die aufwendige Osterfeier der berühmten Kardashian-Jenner-Crew gewährt, nun folgte das Kontrastprogramm: pure Entspannung.

Ist das DER heißeste Sommertrend des Jahres?

Kylie trug ihr dunkles Haar lässig in der Mitte gescheitelt, während es in voluminösen Beach-Waves über ihre Schultern fiel. Das absolute Highlight des Looks? Eine glänzende, silberne Körperkette von Chrome Hearts, verziert mit dem ikonischen Kreuz-Logo der Modemarke. Das funkelnde Accessoire schmiegte sich verführerisch um ihre superschlanke Taille. Ein auffälliges Armband am linken Handgelenk machte das Styling komplett.

Kylie hat damit offiziell den heißesten Sommertrend gesetzt! Bodychains verleihen jedem Beach-Look sofort einen luxuriösen Touch und wirken einfach unfassbar sexy.

Heiße Bikini-Pics

Wer Kylies Profil in letzter Zeit verfolgt, dem dürfte ohnehin aufgefallen sein: Ihr Feed gleicht fast einem heißen Bikini-Katalog. Kürzlich kehrte sie aus einem mega-romantischen Urlaub mit ihrem Freund Timothée Chalamet, zurück. Auch während dieses Liebes-Trips posteten beide auf ihren eigenen Kanälen fleißig sonnige Schnappschüsse. Wir können also gespannt sein, mit welchem Beach-Look sie uns als Nächstes den Atem raubt.