Demohalle neu: Gartenbau-Zentrum war Millionen-Projekt

Mit der rundumerneuerten Demohalle in Schönbrunn erfolgte ein großer Schritt in Richtung Zukunft für die Forschung des heimischen Gartenbaus.

Die HBLFA für Gartenbau und die Österreichischen Bundesgärten verfügen nun über ein topmodernes Zentrum in der Grünbergstraße. Am 7. April wurde die Anlage im Beisein hochrangiger Vertreter aus Politik und Verwaltung offiziell eröffnet. Rund zehn Millionen Euro flossen in das Projekt. Ziel war es, die in die Jahre gekommene Infrastruktur aus den 1960ern komplett zu erneuern und fit für aktuelle Anforderungen zu machen.

© Presseabteilung BHÖ

Herzstück ist ein erweiterter Gebäudekomplex mit zusätzlich 2.400 Quadratmetern Fläche. Im Zuge der Sanierung entstand auch ein neuer zweigeschossiger Trakt. Das Gebäude bietet jetzt moderne Unterrichts- und Arbeitsräume sowie verbesserte Sozialbereiche. Auch auf Barrierefreiheit wurde konsequent geachtet. Besonderes Augenmerk liegt auf Energieeffizienz und nachhaltiger Bauweise. Damit wird der Standort weiter als Kompetenzzentrum für Gartenbau gestärkt.

Stimmen aus der Politik

"Diese Investition ist ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Österreich: Wir stärken hier gezielt Ausbildung, Forschung und Innovation und sichern damit die Fachkräftebasis von morgen. Gerade in Zeiten globalen Wettbewerbs braucht es moderne Infrastruktur, die Wissen schneller in Anwendung und Wertschöpfung bringt. Nachhaltiges Bauen, Energieeffizienz und regionale Wertschöpfung sind ein langfristiger Standortvorteil. Öffentliche Investitionen wie diese setzen gezielte Impulse für Beschäftigung, stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit und leisten einen konkreten Beitrag zu einer resilienten und zukunftsfitten Wirtschaft", so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

© Presseabteilung BHÖ

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig fügt hinzu: "Durch die neue Demohalle entsteht ein gartenbauliches Kompetenzzentrum, das Forschung, Fachwissen und Lehre bündelt. Ziel ist es, tragfähige Rahmenbedingungen für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Gartenbaus zu schaffen und aktuelle Herausforderungen effizient zu bewältigen. Wissenschaftliche Expertise wird gestärkt, die für die Weiterentwicklung einer sicheren, nachhaltigen Lebensmittelversorgung sowie einer zukunftsfähigen Stadt- und Landschaftsgestaltung in Österreich entscheidend ist."