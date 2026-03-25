Nach Bankraub: Ex-Knacki (67) in Parkhaus geschnappt

Auf dem Gelände der Uni in Linz wurde am Dienstagvormittag eine Raiffeisenbank überfallen. Nun wurde bekannt, wie schnell und wo der Oldie-Täter gefasst wurde.

OÖ. Dienstag gegen 11:30 Uhr wurde die Bankfiliale im Linzer Stadtteil Dornach-Auhof überfallen. Der Bankräuber bedrohte die Mitarbeiter mit einer vorgehaltenen Schusswaffe und verlangte Bares.

Nach Erhalt des Geldes flüchtete der Mann. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine Kunden in der Filiale. Die Mitarbeiter lösten sofort mittels Nottaste den Alarm aus, weshalb der Täter keine halbe Stunde später um 11:57 Uhr von Polizisten in einem nahegelegenen Parkhaus gestellt werden konnte, bevor er mit seinem Fluchtauto abdampfen konnte. Beute und Waffe hatte er noch bei sich.

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen. Der 67-jährige Vorarlberger, der bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte in Haft gesessen sein soll, verweigerte bisher jede Aussage.