Sarah Knappik packt über Mobbing im Dschungel aus: "Hatte Angst!"

Von den traumatischen Erlebnissen im Dschungelcamp bis hin zur geerdeten Mutterrolle von heute zeichnet der Lebensweg von Sarah Knappik das Bild einer Frau, die ihre Sensibilität hinter einer schlagfertigen Fassade längst zur Stärke umgemünzt hat.

Wer an Sarah Knappik denkt, hat oft noch die Bilder einer hochemotionalen jungen Frau im Kopf, die im Jahr 2011 zur Zielscheibe kollektiver Dschungel-Prüfungen wurde. „Ich konnte das damals nicht greifen“, erinnert sich die heute 39-Jährige an jene Zeit, in der sie sich einer Belastung ausgesetzt sah, die sie rückblickend unverblümt als Mobbing bezeichnet.

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Knappiks Weg begann nicht etwa mit großem Selbstvertrauen, sondern mit einem Paar High Heels im Kofferraum ihrer Mutter. Es war das Jahr 2008, als Sarah – damals schüchterne Auszubildende zur Werbekauffrau – von ihrer Mutter kurzerhand zu einem „Germany’s Next Topmodel“-Casting entführt wurde. Gegen die anfängliche Skepsis und die Unwissenheit des Vaters setzte die Mutter ein Zeichen für das Selbstwertgefühl ihrer Tochter: „Dir muss jetzt mal jemand sagen, dass du schön bist, Kind.“

Ein entscheidender Moment für eine Jugendliche, die sich aufgrund von Zahnspange, Brille und Hänseleien jahrelang als „hässlich“ empfunden hatte.

Eine Kindheit zwischen Krebsdiagnose und Familienzusammenhalt

Die Wurzeln für Sarahs heutige Resilienz liegen in einer Kindheit, die zwar von großer Liebe, aber auch von schweren Schicksalsschlägen geprägt war. Die Krebserkrankung ihrer Mutter, die diagnostiziert wurde, als Sarah erst dreizehn Jahre alt war, löste bei ihr massive Selbstzweifel aus, die sie zeitweise durch Essen zu kompensieren versuchte. Dennoch blieb der familiäre Kern unerschütterlich. Besonders ihre Großeltern fungierten als moralischer Kompass, wie BILD berichtet.

„Bums-Formate“ und klare Kanten

In der oft gnadenlosen Welt des Reality-TV hat sich Knappik über die Jahre ein dickes Fell zugelegt. Sie kritisiert die zunehmende Grenzüberschreitung in modernen Sendungen und lehnt sogenannte „Dating-Shows“ – die sie in gewohntem Dialekt als „Bums-Formate“ tituliert – konsequent ab. Ihr Privatleben und vor allem ihre kleine Tochter schirmt sie rigoros ab. „Ich schütze das, was ich liebe“, stellt sie klar. Die Geburt ihres Kindes habe eine neue „Vernunft“ in ihr Leben gebracht; die impulsive Reality-Queen von einst ist einer Frau gewichen, die heute ihre eigenen Verträge verhandelt und sich gegen Bodyshaming zur Wehr setzt.

Das Markenzeichen: Unverfälschte Authentizität

Trotz des Stempels der „Zicke“, den man ihr jahrelang aufzudrücken versuchte, bleibt Sarah Knappik ihrer Linie treu. Für sie ist eine Frau mit Meinung keine Zicke, sondern schlichtweg authentisch. Hinter den Kulissen managt sie ihre Karriere mit geschultem Blick für Vertragsrecht und plant bereits den nächsten „großen Knall“, über den sie jedoch noch Stillschweigen bewahrt.