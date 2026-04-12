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Klaus Brinkbäumer
© Kirsten Nijhof

Neues Buch

Brinkbäumer über Trump: Die grelle Gefahr

Von
12.04.26, 13:14
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Politik unter Präsident Trump ist DER AMERIKANISCHE ALBTRAUM. 

Der deutsche Journalist und ehemalige Spiegel-Herausgeber Klaus Brinkbäumer hat mit Der amerikanische Albtraum ein Buch verfasst, das die derzeitigen Zustände in den USA prägnant zusammenfasst.

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Präsidentschaft als Demokratie-Test

Nichts verstanden. Bereits seine Einleitung fällt deutlich aus, als er über  Donald Trumps  zweite Amtszeit reflektiert und einschätzt: „Die zweite Trump-Amtszeit ist deshalb kein politischer Normalzustand, sondern ein Stresstest für die amerikanische Demokratie und die Idee der liberalen Demokratie; und zwar ein Stresstest, der nicht im Experimentierlabor stattfindet, sondern im Maschinenraum des mächtigsten Staates der Welt. Wer heute noch so tut, als seien Warnungen übertrieben, hat nichts verstanden oder wird oder will nichts verstehen.“

Phänomen

Vor und während Trumps erster Amtszeit wurde er von vielen Leuten kaum ernst genommen und als bald wieder abgesetztes Polit-Phänomen gesehen. Doch nun ist die Lage sehr ernst und bedrohlich. Brinkbäumer analysiert deutlich und klug, stellt auch komplexe Zusammenhänge verständlich dar. Das Buch liest sich spannend wie erschreckend. Wie sind wir vom Traum beim Albtraum gelandet? Brinkbäumer verrät es!

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