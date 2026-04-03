Trump will 152 Millionen Dollar für Wiederinbetriebnahme von Alcatraz

Bei Kongress beantragt - Umbau in Hochsicherheitsgefängnis dürfte aber sehr viel mehr Geld kosten

US-Präsident Donald Trump treibt seine Pläne voran, die berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz wieder in Betrieb zu nehmen. In einem am Freitag veröffentlichten Haushaltsentwurf für das Jahr 2027 beantragt Trump beim Kongress dafür zunächst 152 Millionen Dollar (rund 132 Millionen Euro). Damit soll das erste Jahr der Umbaumaßnahmen der auf einer Insel in der Bucht von San Francisco gelegenen und vor mehr als 60 Jahren stillgelegten Anlage finanziert werden.

Allerdings dürfte ein Umbau von Alcatraz - heute eine beliebte Touristenattraktion - in ein Hochsicherheitsgefängnis sehr viel mehr Geld kosten. Das Nachrichtenportal "Axios" schreibt unter Berufung auf Regierungsvertreter, die ganze Anlage müsste komplett neu aufgebaut werden. Das dürfte rund zwei Milliarden Dollar kosten.

Trump hatte im vergangenen Jahr angekündigt, Alcatraz wieder in ein Hochsicherheitsgefängnis verwandeln zu wollen. Dort sollten dann "Amerikas gefährlichste und gewalttätigste Kriminelle" untergebracht werden. Der Rechtspopulist sieht die Maßnahme als Symbol für eine härtere Gangart im Kampf gegen Kriminalität.

1963 aufgrund hoher Betriebskosten geschlossen

Die zwei Kilometer vor San Francisco gelegene Gefängnisinsel Alcatraz war 1963 aufgrund hoher Betriebskosten geschlossen worden. Nach Angaben der US-Strafvollzugsbehörde war die Haftanstalt nur 29 Jahre lang in Betrieb. Heute ist die Felseninsel in der Bucht von San Francisco eine der bekanntesten Touristenattraktionen der Region.

Das Gefängnis verfügte über eine Kapazität von nur 336 Insassen. Seinerzeit saßen dort mehrere berühmte Kriminelle ein, darunter der Mafiaboss Al Capone. Zudem war die Anlage Schauplatz zahlreicher abenteuerlicher Fluchtversuche. Einer davon, der Ausbruch von Frank Morris, bot die Vorlage für den Roman "Flucht von Alcatraz" von J. Campbell Bruce und dessen gleichnamiger Verfilmung von 1979 mit Clint Eastwood in der Hauptrolle.

Kurz nach dieser Flucht war die Haftanstalt am 21. März 1963 geschlossen worden, weil ihr Weiterbetrieb wegen ihrer isolierten Lage auf einer Insel drei Mal so viel gekostet hätte wie der Betrieb anderer Bundesgefängnisse. 1973 wurde Alcatraz als Touristenattraktion geöffnet, die jährlich rund eine Million Besucher anzieht.