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düsseldorf straßenbahn
© Getty Images

Frontal Kollision

27 Verletzte bei schwerem Straßenbahn-Unfall

23.05.26, 14:18
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Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen in Düsseldorf sind am Samstag etliche Menschen verletzt worden.  

Es schwebe aber niemand in Lebensgefahr, hieß es seitens der deutschen Polizei. Nach Angaben der Feuerwehr gibt es 27 Verletzte, davon sind fünf Menschen schwerer verletzt.

Die beiden Straßenbahnen waren aus noch nicht geklärten Umständen an der Ecke Berliner Allee und der Graf-Adolf-Straße frontal kollidiert. Es sei keine technische Rettung nötig gewesen und die Fahrgäste konnten sich hauptsächlich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

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