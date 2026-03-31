Liebes-Rätsel um Simone Lugner: DAS steckt hinter dem Herz-Geschenk zum 44er

Richard Lugners Witwe hat neue Pläne für die Zukunft. Welche das sind, verrät sie gegenüber oe24.

Der 44. Geburtstag von Simone Lugner im Büro von „Körperglanz & Shape-Line“ war nicht nur ein Tag der Tränen und der loyalen Gesten von Weggefährten wie Roland Granzer („Star 7 Limousinen"). Zwischen den emotionalen Highlights blitzte auch ein vielversprechender Blick in die Zukunft auf. Ein ganz besonderes Präsent am Gabentisch sorgte nämlich für Spekulationen: Ein rustikales Holz-Herz, verziert mit einem Foto der Jubilarin.

Simone Lugner feierte 44. Geburtstag. © Andreas Tischler

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Geheimnisvolle Spenderin: „Zukünftige Geschäftspartnerin“

Im Talk mit oe24 lüftete Simone nun das Geheimnis um das herzliche Geschenk. „Das ist von einer zukünftigen Geschäftspartnerin“, verriet die Witwe des Baumeisters mit einem vielsagenden Lächeln. Eine Aussage, die sofort die Frage nach ihrer beruflichen Neuorientierung aufwarf.

Simone Lugner feierte 44. Geburtstag. © Andreas Tischler

Expansion statt Jobwechsel: Simone bleibt dem Schönen treu

Doch wer glaubt, Simone würde ihr bisheriges Tätigkeitsfeld komplett verlassen, der irrt. Auf die Nachfrage von oe24, ob sie etwa in einen völlig neuen Job wechselt, stellte sie klar: „Nein, ich nehme nur etwas dazu. Die zusätzliche Aufgabe liegt auch im Beauty-Bereich.“ Mehr wolle sie erst verraten, wenn alles unter in trockenen Tüchern ist.

Simone Lugner feierte 44. Geburtstag. © Andreas Tischler

Es scheint also, als würde Simone Lugner ihr Portfolio erweitern und ihre Expertise im Ästhetik-Sektor weiter ausbauen. Ob es sich dabei um eine eigene Produktlinie, eine Kooperation oder ein neues Dienstleistungskonzept handelt, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Sicher ist jedoch: An ihrem Ehrentag hat Simone nicht nur in Erinnerungen geschwelgt, sondern auch die Weichen für ein neues, eigenständiges Kapitel gestellt.