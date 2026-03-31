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Katharina Nahlik, Nadine Mirada, Mausi Lugner
© Instagram/privat

Urlaubsgrüße

Promi-Ostern im Bikini: Von Nadine Miradas Kurven-Show bis zum Malediven-Traum

31.03.26, 11:46
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Während Mausi Lugner und Nadine Mirada unter südlicher Sonne Kraft tanken, trotzt Mirjam Weichselbraun dem trüben heimischen Osterwetter auf die wohl extremste Weise: mit einer spektakulären Polarexpedition durch eisige Weiten. 

Während das Osterwetter in der Heimat mit tristen Grautönen und kühlen Temperaturen wenig Festtagsstimmung aufkommen lässt, hat es die heimische Prominenz längst in wärmere – oder zumindest spektakulärere – Gefilde gezogen. Von den Kanaren bis zu den Malediven: Die Society-Dichte unter Palmen erreicht dieser Tage ihren Höhepunkt.

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Sonnenanbeter und Kulinarik-Gurus

Allen voran genießt Christina „Mausi“ Lugner bereits seit Monaten das beständige Klima auf Teneriffa. Die Insel ist längst zu ihrer zweiten Heimat avanciert, von wo aus sie nun sonnige Ostergrüße im Bikini sendete – ein klares Signal, dass man den Wiener Regen getrost hinter sich lassen kann.

Katharina Nahlik posiert unter Palmen. 

Katharina Nahlik posiert unter Palmen. 

© Instagram

Ähnlich exklusiv gestaltete sich die Feiertagsruhe für den Künstler Franz Josef Baur. Gemeinsam mit seinem Partner urlaubt er auf den Malediven, wo das türkisblaue Meer die perfekte Kulisse für eine kreative Auszeit bietet. Wer es kulinarisch etwas bodenständiger, aber nicht minder luxuriös mag, den zog es nach Spanien: Katharina Nahlik posierte dort nicht nur unter der iberischen Sonne, sondern ließ ihre Anhänger auch an den vielfältigen kulinarischen Freuden des Landes teilhaben.

Mausi Lugner sendet Ostergrüße aus Teneriffa. 

Mausi Lugner sendet Ostergrüße aus Teneriffa. 

© privat

Wellness-Idylle und Model-Glamour in Miami

Nicht jeden zog es jedoch in die Ferne. Herausgeberin Ekaterina Mucha wählte den Weg der Entspannung und verbrachte ein regeneratives Wellness-Wochenende im Hotel Fagus, wo Ruhe und Ästhetik im Vordergrund standen.

 


 

Nadine Mirada posiert am Strand. 

Nadine Mirada posiert am Strand. 

© Instagram

Einen beruflichen Abstecher mit Urlaubsflair verband das international erfolgreiche Model Nadine Mirada. Für das Modehaus Guess stand sie in Mailand vor der Kamera,davor ging es für sie nach Miami. Ein Schnappschuss zeigt das Model in Bestform und unterstreicht, warum sie zu den gefragtesten Gesichtern der Branche gehört.

Franz Josef Baur ist auf den Malediven.

Franz Josef Baur ist auf den Malediven.

© privat

Die Antithese zum Strandurlaub: Mirjam Weichselbrauns Eis-Abenteuer

Eine prominente Dame tanzt jedoch völlig aus der Reihe – und das im wahrsten Sinne des Wortes in die entgegengesetzte Richtung. Mirjam Weichselbraun suchte nicht die Hitze, sondern die absolute Kälte. Die Moderatorin befindet sich derzeit auf einer beeindruckenden Polarexpedition.

Mirjam Weichselbraun friert auf ihrer Polarexpedition. 

Mirjam Weichselbraun friert auf ihrer Polarexpedition. 

© Instagram

Statt Bikini und Cocktail prägen Husky-Schlittenfahrten und die archaische Gewalt arktischer Landschaften ihre Instagram-Beiträge.

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