Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
bagdad
© Getty Images

Entführer unbekannt

USA warnt vor Reisen: Ausländische Journalistin im Irak entführt

31.03.26, 23:30
Teilen

Im Irak ist nach staatlichen Angaben eine ausländische Journalistin entführt worden.  

Das Innenministerium teilte laut staatlicher Nachrichtenagentur INA mit, die Journalistin sei am Abend in Bagdad "von Unbekannten entführt" worden. In der Stellungnahme wurde nicht deutlich, um welche Journalistin es sich handelt. Ein Vertreter des US-Außenministeriums schrieb allerdings auf X, man habe Kenntnis über die berichtete Entführung einer amerikanischen Journalistin in Bagdad.

Das Außenministerium sei zuvor seiner Pflicht nachgekommen, diese Person vor gegen sie gerichtete Drohungen zu warnen, hieß es weiter. Man werde sich weiterhin mit der Bundespolizei FBI abstimmen, um eine schnellstmögliche Freilassung sicherzustellen. Eine Person mit Verbindungen zu der dem Iran nahestehenden Miliz Kataib Hisbollah, die mutmaßlich an der Entführung beteiligt gewesen sei, sei von den irakischen Behörden festgenommen worden.

Mutmaßlicher Entführer festgenommen

In der irakischen Stellungnahme hieß es ebenfalls, dass bei Fahndungsmaßnahmen ein mutmaßlicher Entführer festgenommen worden sei. Weitere Maßnahmen liefen, um die Journalistin zu befreien und die Beteiligten aufzuspüren.

Der Vertreter des US-Außenministeriums betonte in seinem Post, man rate Amerikanern weiterhin, nicht in den Irak zu reisen beziehungsweise das Land unverzüglich zu verlassen. Das Außenministerium lege allen Amerikanern - auch Pressevertretern - nachdrücklich nahe, alle Reisehinweise zu befolgen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen