Reality-Star Nina Kristin: Schock-Überfall & sexueller Missbrauch auf Mallorca

Nach einer Zeit des schmerzvollen Schweigens tritt Reality-Star Nina Kristin nun mit der Nachricht über die Verurteilung ihres Angreifers an die Öffentlichkeit, um ein kraftvolles Zeichen gegen Scham und für den Opferschutz zu setzen.

Über dem vermeintlich unbeschwerten Leben von Nina Kristin auf Mallorca legte sich in den vergangenen Jahren ein düsterer Schatten. Die 43-jährige Unternehmerin und Reality-Bekanntheit wurde im Jahr 2024 Opfer zweier massiver sexueller Übergriffe. Was als persönliches Trauma begann, fand nun vor einem spanischen Gericht seinen Abschluss: Der Täter wurde rechtskräftig verurteilt.

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Die Schilderungen, die Kristin nun gegenüber dem "Mallorca Magazin" und "BILD" preisgab, zeichnen das Bild eines Albtraums am helllichten Tag. „Es war der 15. September 2024, ein Sonntag, etwa gegen 16 Uhr. Ich kam von einer Fahrradtour zurück nach Palma“, erinnert sich die Wahl-Mallorquinerin. In einer menschenleeren Gasse schlug die Falle zu. Der Täter war kein Unbekannter, sondern ein Arbeiter, der regelmäßig für sie tätig gewesen war. „Auf einmal kam er auf mich zugerannt, packte mich so richtig fest an beiden Oberarmen, zog mich mit Kraft an sich und leckte mir stöhnend den Hals runter. Wie ein wildes Tier. Ich war im Schock, sodass ich mich nicht mehr bewegen konnte!“

Ein perfider Plan und die Flucht in die Öffentlichkeit

Auswertungen von Überwachungskameras belegten später die erschreckende Kaltblütigkeit: Der Mann hatte ihr bereits Stunden zuvor aufgelauert. „Der kam also bewusst, um mich… um was auch immer zu machen. Ich habe das nicht kommen sehen“, so Kristin. Nur einen Tag später folgte die zweite Attacke, bei der er sie von hinten zu Boden riss und fixierte. Erst durch lautes Schreien und das beherzte Eingreifen eines Bekannten konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Folgen waren verheerend: Ein Nervenzusammenbruch und ein permanenter Alarmzustand ihres Nervensystems prägten die darauffolgende Zeit.

Dass Nina Kristin nun den Schritt an die Öffentlichkeit wagt, ist kein Zufall. Lange zögerte sie, aus Sorge, stigmatisiert zu werden. „Ich wollte es eigentlich nicht öffentlich machen, weil ich nicht als Opfer dastehen wollte“, gesteht sie. Den entscheidenden Anstoß gab ihr jedoch das Schicksal einer Kollegin: „Genau in der Woche meiner Hauptverhandlung kam die Story von Collien Fernandes raus. Die Resonanz war so mächtig, dass die Scham die Seite wechseln muss. Das hat mich getragen, mir Mut und Kraft gegeben.“

Ein Sieg für die Justiz und den Opferschutz

Das Verfahren in Spanien empfand Kristin als bestärkende Erfahrung. Besonders die Besetzung des Gerichts hinterließ einen bleibenden Eindruck: „Im Gerichtssaal waren nur Frauen, die Richterin, die Staatsanwältin, selbst die Sekretärin. Das hat sich richtig angefühlt.“ Die spanische Justiz zog eine klare Linie: Der Täter wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, ergänzt durch ein striktes Annäherungs- und Kontaktverbot.

Abschließend zieht Nina Kristin einen bemerkenswerten Vergleich zwischen ihrer alten und neuen Heimat: „Der Opferschutz in Spanien ist wirklich viel größer als in Deutschland. Jetzt weiß ich es!“ Mit dem Urteil in der Tasche und der wiedergewonnenen Stimme blickt sie nun nach vorne – in der Hoffnung, dass ihre Geschichte auch anderen Frauen die Kraft gibt, das Schweigen zu brechen.