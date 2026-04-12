„Haltet die Goschen!“: Tara rechnet nach „Speckmaus“-Kommentar mit Hatern ab

Mit einer bemerkenswert deutlichen Ansage reagiert die Reality-Bekanntheit Tara auf die anhaltenden Anfeindungen bezüglich ihrer körperlichen Veränderung und fordert eine Rückkehr zu einem respektvollen Miteinander im digitalen Raum.

In den Tiefen der sozialen Netzwerke scheint der Anstand im Jahr 2026 oftmals auf der Strecke zu bleiben – eine Erfahrung, die die Österreicherin Tara derzeit am eigenen Leib machen muss. Immer wieder sieht sie sich mit Kommentaren konfrontiert, die ihr Gewicht thematisieren; zuletzt gipfelten die Anfeindungen in der herabwürdigenden Bezeichnung als „Speckmaus“. Doch anstatt die Beleidigungen schweigend hinzunehmen, entschloss sich Tara zur Flucht nach vorne. „Ich könnte es schlucken, aber ich kläre lieber auf“, hielt sie fest und unterstrich damit ihre Entschlossenheit, den hasserfüllten Worten nicht kampflos das Feld zu überlassen.

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In einem pointierten Videoclip wurde sie schließlich sehr direkt und stellte die Sinnhaftigkeit derartiger Kritik grundsätzlich infrage. „Was tangiert’s dich, dass ich zugenommen hab?“, fragte sie ihre Kritiker unverblümt und legte mit der rhetorischen Spitze nach: „Wurde dir deswegen Geld vom Konto abgebucht? Ist dein Supermarkt leer und du bekommst nix mehr zum Essen, weil ich dir alles weggefressen habe?“ Es ist für sie vollkommen unverständlich, warum gerade im heutigen Zeitalter noch immer derart viele Hasskommentare den Weg in die Öffentlichkeit finden.

Klare Worte für „Brigitte aus Hintertupfing“

Besonders jenen, die ungefragt ihre Meinung zu ihrem Äußeren abgeben, richtete sie eine unmissverständliche Botschaft aus. „Ihr könnt die Goschen halten, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt“, so die klare Ansage an ihre Widersacher. Dabei machte sie deutlich, wie wenig Gewicht sie der Meinung völlig Fremder beimisst. Es interessiere sie schlichtweg nicht, was eine „Brigitte oder ein Hans Jürgen aus Hintertupfing“ über sie zu sagen habe. Für Tara geht es hierbei nicht um das Heischen nach Komplimenten, sondern vielmehr um das Einfordern eines Mindestmaßes an Anstand und Respekt, welcher auf Plattformen wie Instagram zunehmend zu erodieren scheint.





Dass sich ihr Körper im Laufe der Zeit verändert hat, war für die Wahl-Londonerin indes nie ein Tabuthema. Bereits in der Vergangenheit sprach sie offen und mit einer gesunden Portion Humor über ihre Gewichtszunahme. Eines stellte sie jedoch unmissverständlich klar: Crash-Diäten oder der Versuch, sich dem massiven Druck von außen zu beugen, kommen für sie keinesfalls infrage. In einer Welt, die oft von künstlichen Idealbildern getrieben wird, setzt Tara damit ein wichtiges Zeichen für Selbstbestimmung und gegen die ungebührliche Einmischung Dritter in private Belange.