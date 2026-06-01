Traumrobe
Swarovski: So fesch & teuer ist ihr Brautkleid
Das Beste kommt zum Schluss - darin sind sich die Fans von Vici Swarovski einig.
Fesch beim Finale
Beim Finale der beliebten Tanzshow "Let's Dance" strahlte die 32-Jährige nun in einer besonders edlen Robe. Für viele Fans war diese Wahl DAS Highlight der Show, wie den Kommentaren auf Instagram zu entnehmen ist.
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Vici bei "Let's Dance"
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Luxus-Brautkleid
Die edle Gewandung stammt aus dem Design-Haus Mimoza Kadriaj und ist eine Kreation aus "elfenbeinfarbigem Stoff mit einem Satin-Finish", wie aus der Beschreibung auf der Homepage des Herstellers zu entnehmen ist. Extravagantes Detail ist der Ausschnitt des Halterneck-Kleides, der gesäumt ist mit Strasssteinen - die allerdings nicht aus dem Hause Swarovski stammen dürften.
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Hochzeitskleid
Kostenpunkt für diese Robe sind 1.445 Euro. Das Kleid stammt aus der Braut-Kollektion des Designers - ob Vici damit schon Mal für ihre eigene, baldige Hochzeit mit ihrem Mark Mateschitz geübt hat?
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