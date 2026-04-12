"Euphoria": Endlich kommt die dritte Staffel!

Die langersehnte dritte Staffel der HBO-Serie startet am 13. April. Es war die letzte Rolle, die Schauspieler Eric Dane vor seinem Tod im Februar gespielt hat.

Eine Staffel pro Jahr – das ist der übliche Serien-Rhythmus. Die Fans von „Euphoria“ mussten sehr viel mehr Geduld aufbringen. Seit der zweiten Staffel sind vier Jahre verstrichen. Jetzt hat das Warten ein Ende: Am 13. April startet die dritte Staffel der vielfach ausgezeichneten Drama-Serie, in deren Zentrum die drogensüchtige High-School-Schülerin Rue, gespielt von Zendaya (29), steht, auf HBO Max und Sky. Jedes Woche gibt es eine neue Folge.

"Euphoria": Der erste Blick auf Staffel 3 1/7

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7/7 © HBO Max Am 13. April startet die dritte Staffel der Hitserie "Euphoria" auf HBO Max und Sky: Der erste Blick auf die Auftakt-Folge. © HBO Max Am 13. April startet die dritte Staffel der Hitserie "Euphoria" auf HBO Max und Sky: Der erste Blick auf die Auftakt-Folge. © HBO Max Am 13. April startet die dritte Staffel der Hitserie "Euphoria" auf HBO Max und Sky: Der erste Blick auf die Auftakt-Folge. © HBO Max Am 13. April startet die dritte Staffel der Hitserie "Euphoria" auf HBO Max und Sky: Der erste Blick auf die Auftakt-Folge. © HBO Max Am 13. April startet die dritte Staffel der Hitserie "Euphoria" auf HBO Max und Sky: Der erste Blick auf die Auftakt-Folge. © HBO Max Am 13. April startet die dritte Staffel der Hitserie "Euphoria" auf HBO Max und Sky: Der erste Blick auf die Auftakt-Folge. © HBO Max Am 13. April startet die dritte Staffel der Hitserie "Euphoria" auf HBO Max und Sky: Der erste Blick auf die Auftakt-Folge.

Was der Trailer verrät

Das Finale der letzten Staffel hat viele Fragen offen gelassen. Allen voran: Schafft Rue es, die Finger von den Drogen zu lassen? Ein erster Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die neuen Folgen, die einige Jahre nach den Ereignissen der letzten Folge spielen. Dass Rue drogenfrei lebt, wäre illusorisch – und wird bestätigt. Man sieht, wie sie Drogenkugeln schluckt, um sie über die Grenze zu schmuggeln und später von der Polizei verhört wird.

Cassie (Sydney Sweeney) und Nate (Jacob Elordi) sind noch immer zusammen und stehen kurz vor der Hochzeit. Rundum glücklich wirken sie vor dem schönsten Tag ihres Lebens nicht - und irgendwie hat Nates von Rachgelüsten getriebene Ex Maddy (Alexa Perez) ihre Finger im Spiel. Jules (Hunter Schafer) arbeitet mittlerweile als Escort und trifft ein weiteres Mal auf Nates Vater Cal (Eric Dane). Kurz gesagt: Es wird spannend und höchst dramatisch.

Enttäuschtes Premierenpublikum

Nachdem die ersten Kritiker den Auftakt bereits sehen durften, scheinen sie sich zumindest einig zu sein: Sie beschreiben die erste Episode der gehypten dritten Staffel als "fad" und ein "Desaster". Der Plot wirke teilweise orientierungslos, die ursprüngliche Identität der Serie sei durch den Zeitsprung verloren gegangen, heißt es. Die BBC schreibt etwa: "Die Show hat ihren zeitgeistigen Biss verloren." Dass die neuen Folgen ein bisschen wie ein Western wirken, irritiert viele Zuseher:innen. Vielleicht können die folgenden Episoden das Ruder aber noch rumreißen.

© HBO Max

Neue Gesichter

Während die Serie mit neuen Stars aufwartet – Sharon Stone und Sängerin Rosalía geben sich die Ehre –, werden zwei liebgewonnene Gesichter fehlen: Barbie Ferreira hat als Cat keinen Auftritt mehr. Angus Cloud, der Dealer Fezco gespielt hat, ist 2023 an einer Überdosis gestorben.

Serien-Schöpfer und Showrunner Sam Levinson sagte dem Rolling Stone: "Der Schmerz um Angus hat diese Staffel tief geprägt. Er war jemand, den ich sehr geliebt habe. Jemand, für den ich hart gekämpft habe. Ich kenne Sucht aus eigener Erfahrung, ich bin damit vertraut. Man ist also immer irgendwie vorbereitet – aber Angus zu verlieren hat mich wirklich erschüttert und aus vielen Gründen wütend gemacht." Auch wenn Angus Cloud als Fez nicht mehr zu sehen sein wird, bleibt er Teil der Serie. "Ich konnte ihn im wahrne Leben nicht am Leben halten, aber ich konnte seine Figur in der Show am Leben halten. Ich habe ihn am Leben gehalten und seine Figur hat einen großartigen Bogen. Ich glaube, er wäre stolz darauf." Gelungen ist Levinson das, indem er einige der Charaktere mit ihm am Telefon sprechen lässt.

Letzte Rolle für Eric Dane

Eric Dane, der am 19. Februar im Alter von 53 Jahren verstorben ist, wird in den acht Episoden in seiner letzten Rolle zu sehen sein. Drehstart war letzten April, nur wenige Tage nachdem der Schauspieler seine ALS-Erkrankung öffentlich gemacht hatte. Damals zeigte er sich glücklich, dass er trotz der Diagnose ans Set zurückkehren konnte. In einem späteren Interview bezeichnete er den Dreh mit der Erkrankung als Neuland. Über eine Szene, in der er betrunken sein sollte, sagte er über seine Symptome: „Die Leute werden sagen, ich bin brillant, weil ich schon betrunken klinge. Ich muss nicht spielen.“

Dane, der in „Grey‘s Anatomy“ als „McSteamy“ weltberühmt geworden ist, war auf seine Rolle in „Euphoria“ besonders stolz: „Ich habe mich nie als Künstler gesehen, bis ich ‚Euphoria‘ gemacht habe.“