Die Schlagersängerin setzt auf Disziplin beim Krafttraining.

Wer Melissa Naschenweng auf der Bühne erlebt, weiß, dass die Sängerin voller Energie steckt. Um diese Power aufrechtzuerhalten, setzt der Schlagerstar auf ein konsequentes Training. In einer aktuellen Aufnahme aus dem Fitnessstudio, die sie in einer Insta.-Story geteilt hat, macht sie deutlich, dass hinter ihrem Aussehen harte Arbeit steckt.

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Training im Fitnessstudio

Melissa zeigt sich während ihrer Übungen fokussiert und motiviert. Für die Musikerin gehört die regelmäßige Bewegung fest zu ihrem Alltag, um für ihre Auftritte gewappnet zu sein. Dabei verfolgt sie ein klares Prinzip: „No pain, no gain“

© Instagram/Naschenweng

Erfolg durch Disziplin

Dass Disziplin für sie kein Fremdwort ist, beweist sie regelmäßig bei ihren Konzerten. Ihr Fitnessgeheimnis scheint eine Mischung aus Ausdauer und Krafttraining zu sein, die sie nun offen mit ihrer Community teilt. Melissa bleibt ihrem sportlichen Lebensstil treu und beweist, dass der Erfolg auf der Bühne auch abseits des Rampenlichts im Gym beginnt.