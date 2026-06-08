Mausi über Leo Lugner: "Hätte ihn mir gekrallt"

Szene-Mausi Christina Lugner feierte im Strandcafé Geburtstag und sorgte für einen Moment der peinlichen Berührung.

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Große Aufregung und jede Menge Lacher auf der Geburtstagsparty von Christina "Mausi" Lugner! Die Society-Löwin feierte ihren Ehrentag im im Wiener Strandcafé mit vielen Promis, doch für das absolute Highlight des Abends sorgte ihre Rede – und ein herrlich schlagfertiger Konter.

Mausi sorgt für Liebes-Geständnis der anderen Art

Als das Geburtstagskind das Mikrofon ergriff, um sich bei den Gästen zu bedanken, sorgte sie für einen merkwürdigen Moment: "Wenn meine Tochter Jacqueline den Leo nicht geheiratet hätte, dann hätte ich ihn mir geschnappt!"

Das Publikum johlte. Jacqueline und Leo Lugner waren zwar als späte Gäste auf der Party erschienen, machten diesen späten Auftritt aber mit maximalem Unterhaltungswert wieder wett.

Mausi Lugner mit Mama und Dompfarrer Toni Faber © Andreas Tischler / Vienna Press

Leos schlagfertiger Konter

Natürlich ließen die beiden Spätankömmlinge es sich nicht nehmen, ebenfalls kurz das Wort zu ergreifen. Leo reagierte prompt und mit einem breiten Grinsen auf die charmante "Drohung" seiner Schwiegermutter:

"Na, da bin ich schon froh, dass ich meine Jacqueline habe!"

Doch Leo bewies echtes Gentleman-Potenzial und setzte direkt zu einem großen Kompliment an die Gastgeberin an, das die Wogen sofort wieder glättete.

Das perfekte Schwiegermutter-Kompliment

Leo verriet den Gästen eine alte Lebensweisheit, die er von zu Hause mitbekommen hatte: "Mein Vater hat immer gesagt, dass ich mir, bevor ich eine Frau heirate, anschauen soll, wie ihre Mutter aussieht." Mit einem Blick zu Mausi fügte er schmunzelnd hinzu: "Ich glaube, da habe ich alles richtig gemacht!"

Damit war das Eis endgültig gebrochen. Mausi strahlte, Jacqueline lächelte, und die Party konnte mit bester Stimmung und jeder Menge Gesprächsstoff weitergehen.