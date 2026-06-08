Nächster Rückschlag für ORF-Star Caro Athanasiadis

Nach dem Aus für ihre Quiz-Show muss die Kabarettistin und Moderatorin nun eine generelle Zwangspause einlegen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eigentlich wollte "Dancing Stars"-Siegerin Caroline Athanasiadis (45) am Wochenende bei der "Stani Challenge" in der Therme Loipersdorf auf andere Gedanken kommen. Doch hinter den Kulissen der Promi-Sause sickerte die nächste Hiobsbotschaft durch: Die quirlige Kabarettistin und Moderatorin muss eine bittere Zwangspause einlegen! Ein brutaler Doppel-Schlag, der die Entertainerin eiskalt erwischt.

Horror-Zahn-OP: Absolute K.-o.-Absage für die Bühne!

Wie sie verriet, macht eine akute und schmerzhafte Zahn-Operation der Powerfrau schwer zu schaffen. Die Folgen für ihre Fans sind dramatisch: "Ein Auftreten auf der Bühne und Kabarettspielen ist sechs Wochen lang unmöglich!"

Statt Applaus und Scheinwerferlicht heißt es für den Publikumsliebling jetzt erst einmal Schmerztabletten und Ruhe. Für die leidenschaftliche Entertainerin, die am liebsten ununterbrochen auf der Bühne steht, die absolute Höchststrafe!

Der gesundheitliche Knockout trifft Athanasiadis in einer ohnehin extrem emotionalen Phase. Erst vor wenigen Tagen platzte der Moderatorin öffentlich der Kragen, nachdem das endgültige Aus ihrer beliebten ORF-Vorabend-Quizshow "Smart 10" (das sie seit 2022 erfolgreich präsentiert) für 2027 besiegelt wurde.

Stani, Alf Poier, Thomas Spitzer und Caro Athanasiadis in der Therme Loipersdorf. © Thomas Heinrich

Auf Instagram rechnete sie ungeniert und knallhart mit dem Sparkurs am Küniglberg und der Politik ab. Sie sei "bestürzt" über die Entscheidung, durch die dem Publikum über "160 Stunden lustig-informative Unterhaltung" weggenommen werden.

"Es ist das Ende! Es war abzusehen, trotzdem ist es traurig", feuerte Athanasiadis via Social Media in Richtung der ORF-Chefetage. "Am Programm zu sparen, hat schon sehr viele Zuseher gekostet. Der ORF muss endlich realisieren, dass er nur mit vermehrt heimischen Inhalten stark sein kann!"

Tränen-Zukunft: Wie geht es jetzt weiter?

Der Grund für das radikale Quiz-Sterben im ORF (auch Oliver Polzers "Q1" fliegt aus dem Programm): Ein massives Budget-Loch, weil die Regierung dem Sender die Mehrwertsteuer nicht mehr refundiert. Sogar Armin Assingers legendäre "Millionenshow" wackelt bereits!

Für Caroline Athanasiadis ist es ein doppelter Albtraum: Erst verliert sie ihre TV-Show, und jetzt streikt auch noch der Körper. Ihre treuen Fans drücken der sympathischen Wienerin nun ganz fest die Daumen, dass sie dieses tiefe Tal schnell durchschreitet und bald wieder mit ihrem unverwechselbaren Schmäh auf der Bühne steht!

Das bittere Ende von "Smart 10": Wut-Abrechnung mit dem ORF

Der gesundheitliche Knockout trifft Athanasiadis in einer ohnehin extrem emotionalen Phase. Erst vor wenigen Tagen platzte der Moderatorin öffentlich der Kragen, nachdem das endgültige Aus ihrer beliebten ORF-Vorabend-Quizshow "Smart 10" (das sie seit 2022 erfolgreich präsentiert) für 2027 besiegelt wurde.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auf Instagram rechnete sie ungeniert und knallhart mit dem Sparkurs am Küniglberg und der Politik ab. Sie sei "bestürzt" über die Entscheidung, durch die dem Publikum über "160 Stunden lustig-informative Unterhaltung" weggenommen werden.

"Es ist das Ende! Es war abzusehen, trotzdem ist es traurig", feuerte Athanasiadis via Social Media in Richtung der ORF-Chefetage. "Am Programm zu sparen, hat schon sehr viele Zuseher gekostet. Der ORF muss endlich realisieren, dass er nur mit vermehrt heimischen Inhalten stark sein kann!"

Tränen-Zukunft: Wie geht es jetzt weiter?

Der Grund für das radikale Quiz-Sterben im ORF (auch Oliver Polzers "Q1" fliegt aus dem Programm): Ein massives Budget-Loch, weil die Regierung dem Sender die Mehrwertsteuer nicht mehr refundiert. Sogar Armin Assingers legendäre "Millionenshow" wackelt bereits!

Für Caroline Athanasiadis ist es ein doppelter Albtraum: Erst verliert sie ihre TV-Show, und jetzt muss sie eine Zwangspause einlegen. Ihre treuen Fans drücken der sympathischen Wienerin nun ganz fest die Daumen, dass sie dieses tiefe Tal schnell durchschreitet und bald wieder mit ihrem unverwechselbaren Schmäh auf der Bühne steht!