Promis kämpfen mit Tränen der Stärke gegen den Krebs

In den Räumlichkeiten von BMW Heiligenstadt wurde am 25. März ein Fixpunkt des Wiener Charity-Kalenders präsentiert: Der neue CEWE „Dancer against Cancer“-Kalender.

Es ist eine Tradition, die den Rhythmus des Wiener Ballsommers vorgibt: Der „Dancer against Cancer“ (DaC) Kalender gilt von Ball zu Ball. Mit der gestrigen Präsentation startete der Countdown für die neue Edition, die offiziell mit dem DaC-Ball am 18. April 2026 in der Wiener Hofburg ihren Lauf nimmt und die Begleiterin bis zum April des Folgejahres sein wird.

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Ein Sujet, das unter die Haut geht

Manfred Baumann, der bereits seit 15 Jahren – ohne Unterbrechung durch die Pandemie – seine Linse in den Dienst der Krebshilfe stellt, wählte gemeinsam mit seiner Frau Nelly ein Thema von seltener Intensität: „Tears of Strength“. Die Aufnahmen zeigen namhafte Persönlichkeiten hinter einer von Wassertropfen benetzten Glaswand. Es ist eine Metaphorik, die Mut, Hoffnung und die oft verborgene innere Stärke symbolisiert. „Tränen sind Worte, die das Herz nicht aussprechen kann“, zitiert Baumann das Leitmotiv der diesjährigen Edition.

Die Liste der Unterstützer, die sich für dieses Projekt in ein ungewohnt verletzliches Licht rückten, strotzt ebenso vor Stärke: Von Andrea Kdolsky und Andrea Händler über Sportgrößen wie Michael Konsel und Helge Payer bis hin zu Medienlieblingen wie Silvia Schneider, Claudia Reiterer, Norbert Oberhauser und Christa Kummer. Auch Timna Brauer, Katharina Strasser und viele weitere liehen dem Projekt ihr Gesicht, um eine klare Botschaft zu senden: Die wahren VIPs sind jene Menschen, die tagtäglich gegen den Krebs kämpfen.

Beatrice und Heimo Turin. © Andreas Tischler

„Krebs. Und dann?“ – Hilfe abseits der Medizin

Hinter dem ästhetischen Anspruch des Kalenders steht ein konkretes Hilfsprojekt: „Krebs. Und dann?“. Eine Diagnose verändert alles – nicht nur physisch, sondern auch psychisch und finanziell. Das Projekt widmet sich der ganzheitlichen Begleitung von Betroffenen, die nach der ersten Schocknachricht oft vor einem Scherbenhaufen aus emotionalen und praktischen Herausforderungen stehen.

Besonders die finanzielle Belastung, die eine langwierige Therapie oft mit sich bringt, rückt der Verein heuer verstärkt in den Fokus.

Die „Fighter’s Angels“: Ein Walk of Hope in der Hofburg

Ein besonderes Herzensanliegen des Organisations-Teams rund um DaC ist die Inklusion der Betroffenen beim kommenden Ballereignis am 18. April. Durch die sogenannten „Fighter Tickets“ wird es Krebspatienten ermöglicht, trotz oft angespannter finanzieller Lage am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Hierfür wurde die Initiative der „Fighter’s Angels“ ins Leben gerufen: Prominente Paten wie Kathi Stumpf, Evelyn Rille, Beatrice Turin, Gary Howard, Herby Stanonik und erneut Heribert Kasper spenden nicht nur Tickets, sondern stehen den „Fightern“ am Ballabend auch persönlich zur Seite. Der geplante „Walk of Hope“ im Festsaal der Hofburg wird dabei zum emotionalen Höhepunkt avancieren, wenn rund 100 Betroffene gemeinsam mit ihren „Angels“ geehrt werden.

Katharina Stumpf und Alex Beza. © Andreas Tischler

Jubiläen im Dienste der Menschlichkeit

Der Abend in Heiligenstadt markierte zudem zwei bemerkenswerte Jubiläen: Während Manfred Baumann auf 15 Jahre ehrenamtliches Engagement für den Kalender zurückblickt, feiert die Partnerschaft mit CEWE ihr zehnjähriges Bestehen. Es ist diese Beständigkeit, die es ermöglicht, Projekte wie „Krebs. Und dann?“ nachhaltig zu finanzieren.

Andrea Händler und Andrea Kdolsky. © Andreas Tischler

Der Kalender ist ab sofort ein Mahnmal und Hoffnungsträger zugleich – und ein Appell, dass wahre Stärke oft in jenen Tränen liegt, die man gemeinsam vergießt, um sie schließlich in Mut zu verwandeln.

Helfen auch Sie:

Termin: Dancer against Cancer Ball, 18. April 2026, Wiener Hofburg.



Fighter-Patenschaften: Informationen zur Ticketspende und zum Kalendererwerb finden Sie auf der offiziellen Website des Vereins.