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Krebskrankes Kind (11): Trotz Chemo wurde Pflegestufe reduziert
© Getty

In Vöcklabruck

Krebskrankes Kind (11): Trotz Chemo wurde Pflegestufe reduziert

18.03.26, 11:30
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Aufgrund der Krebserkrankung wurde eine Operation notwendig, bei der es zum Herzstillstand kam. 

Vöcklabruck. Die AK Vöcklabruck hat im Vorjahr mehr als 18 Millionen Euro für seine Mitglieder erkämpft. Ein besonders trauriger Hilfeschrei 2025: Das elfjährige Kind eines AK-Mitglieds erkrankte an Krebs und erhielt die Pflegegeldeinstufung 3. Im Lauf der Krankheit wurde eine Operation notwendig, bei der es zum Herzstillstand kam. Obwohl eine Chemotherapie folgte und ein Entwicklungsrückstand festgestellt worden war, reduzierte die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) nach einer Neubegutachtung das Pflegegeld auf Stufe 2. Die AK ging vor Gericht, das schlussendlich auch weiterhin die Pflegestufe 3 zusprach. Die entstandene Differenz zwischen Pflegegeld der Stufe 2 und jenem der Stufe 3 musste von der PVA zehn Monate rückwirkend nachbezahlt werden.

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