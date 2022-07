Hans Unterdorfer, Vorstandsvorsitzender der Tiroler Sparkasse, übernimmt zum 1. September die Position des Firmenkundenvorstands der Erste Bank Oesterreich.

Der Tiroler folgt in dieser Funktion Willibald Cernko nach, der seit 1. Juli CEO der Erste Group ist.

Der 53-jährige Unterdorfer ist seit 2011 Chef der Tiroler Sparkasse und wird dies noch bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist - längstens bis 31. Oktober.

Erfahrener Banker

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Hans Unterdorfer ein starkes und erfolgreiches Vorstandsteam bei der Erste Bank Oesterreich vervollständigen können. Mit seiner Erfahrung wird er eine noch festere Brücke in die Sparkassengruppe bauen und das Firmenkundengeschäft weiter stärken”, erklärt Friedrich Rödler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Erste Bank Oesterreich.

„Mit Hans Unterdorfer haben wir einen erfahrenen Banker aus der Sparkassengruppe für das Team in der Erste Bank gewinnen können“, freut sich Gerda Holzinger Burgstaller, Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Oesterreich. „Er bringt ein breites Spektrum an Banking-Expertise und und gutes Gespür für die Bedürfnisse unserer Kund:innen mit. Am allerwichtigsten ist aber: Er wird den Kurs der Erste Bank als Partner auf Augenhöhe für unsere Firmenkund:innen erfolgreich weiterführen.“

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, auf die vielen Gespräche mit den Kund:innen und auf das Team. Die aktuell hohe Inflation und der Grüne Wandel stellen auch Österreichs Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Da werden wir als Bank da sein, zuhören und gemeinsam die richtigen Lösungen finden“, ergänzt Hans Unterdorfer.

Karriere

Unterdorfer startete seine Laufbahn als Werkstudent bei der Tiroler Sparkasse, bevor er seine Karriere in verschiedenen Funktionen bei Raiffeisen durchlief. Vor seinem Wechsel in den Vorstand der Tiroler Sparkasse war er dort bis 2010 als Firmenkundenvorstand tätig. Der studierte Jurist promovierte im Bereich Gesundheitswissenschaften. Hans Unterdorfer ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.