Krebs-Schock! Hollywood-Star Amanda Peet macht Diagnose öffentlich

Inmitten der harten Zeit des Abschieds von ihren sterbenden Eltern sah sich Amanda Peet mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert, worüber die Schauspielerin nun in einem bewegenden Essay erstmals ihr Schweigen bricht.

Es sind Zeilen, die unter die Haut gehen: In einem hochemotionalen Text für den „New Yorker“ schildert Amanda Peet (54) ihren Kampf gegen den Brustkrebs – eine Diagnose, die sie ausgerechnet dann traf, als sie sich von ihren sterbenden Eltern verabschieden musste.

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Ein Abschied ohne die ganze Wahrheit

Die „Your Friends & Neighbors“-Darstellerin befand sich in einer emotionalen Extremsituation, als die Nachricht vom Tumor Gewissheit wurde. Dass sie ihrer Mutter, ihrer engsten Vertrauten, die Diagnose verschwieg, belastete sie schwer: „Deshalb war es seltsam, ihr im letzten Herbst nicht zu sagen, dass bei mir Krebs diagnostiziert worden war“, schreibt Peet offen.

Obwohl sie aufgrund von „dichtem und unruhigem Brustgewebe“ jahrelang engmaschig kontrolliert wurde, traf sie die Biopsie im letzten Herbst unvorbereitet. Als ihre Ärztin die Proben persönlich in die Pathologie des Cedars-Sinai-Spitals brachte, schwante der dreifachen Mutter bereits Böses: „Da wusste ich es.“

Die Angst vor dem zweiten Knoten

Die Erleichterung darüber, dass der Krebs behandelbar sei, währte nur kurz. Ein MRT brachte einen zweiten Verdachtsmoment ans Licht. Die Ungewissheit während der darauffolgenden Tage beschreibt Peet als psychische Zerreißprobe. Der behandelnde Arzt gab ihr eine 50:50-Chance, ob noch mehr Krebs vorhanden sei.

Zwei Tage später folgte das Aufatmen: Die zweite Geschwulst erwies sich als gutartig. Damit bleiben der Schauspielerin eine doppelte Mastektomie und eine Chemotherapie erspart; sie wird sich einer Lumpektomie sowie einer Bestrahlung unterziehen.





„Bird“ und ihre treueste Stütze

In dieser schweren Zeit kann sich Peet auf ihre beste Freundin verlassen: Hollywood-Star Sarah Paulson (51). Auf Instagram rührte Paulson ihre Fans mit einer Liebeserklärung an Peet, die sie privat nur „Bird“ nennt: „Es scheint passend,Amanda hier zu verwenden, da sie einen zutiefst wunderschönen Essay über den Verlust ihrer Eltern geschrieben hat, während sie gleichzeitig mit einer Brustkrebsdiagnose zu kämpfen hat. Ich schreie vor Freude laut in die Welt hinaus. Ich hoffe, ihr nehmt euch alle die Zeit, ihn zu lesen.“

Die Anteilnahme der Branche ist riesig. Stars wie Naomi Watts und Sängerin Pink zeigten sich öffentlich tief bewegt. Peet, die seit 2006 mit „Game of Thrones“-Schöpfer David Benioff verheiratet ist, gilt als eine der profiliertesten Seriendarstellerinnen Hollywoods („Law & Order“, „Seinfeld“). Nun blickt sie trotz des schweren Schicksalsschlags optimistisch in die Zukunft.