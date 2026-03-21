Hat es bei Nicole Kidman gefunkt?

Nach dem Ehe-Aus mit Keith Urban sorgt Nicole Kidman für Schlagzeilen. In New York zeigte sie sich vertraut mit Simon Baker. Die Gerüchteküche brodelt: Ist der "Mentalist"-Star ihre neue Liebe?

USA. In der US-Metropole New York sorgte Hollywoodstar Nicole Kidman (58) kürzlich für Aufsehen, als sie gemeinsam mit ihrem australischen Kollegen Simon Baker (56) über den roten Teppich schritt. Besonders auffällig: Die beiden hielten dabei Händchen. Nun über eine mögliche Romanze spekuliert. Kidman und Baker, die in der Prime-Video-Serie "Scarpetta" ein Ehepaar verkörpern, wirken auch abseits der Kameras äußerst vertraut.

Bei der Premiere schwärmte die 58-jährige Kidman über die Chemie zwischen ihr und Baker. Es würde "einfach knistern". Baker hielt sich hingegen bedeckt und kommentierte die Liebesgerüchte nur verschmitzt mit dem Satz: "Ich küsse niemanden und spreche dann darüber." Laut der britischen "Sun" blieben die beiden Anfang März auf einer Aftershow-Party "den ganzen Abend eng beieinander und waren in tiefe Gespräche vertieft." Ein Insider berichtete, dass die Chemie zwischen ihnen keinesfalls nur vorgetäuscht sei.

Nicole Kidman und Simon Baker hielten bei ihrer Filmpremiere im März Händchen. © Getty Images

Was viele nicht wissen: Die beiden verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. Seit fast 30 Jahren sind Kidman und Simon Baker eng befreundet, sie ist sogar die Patentante seines Sohnes. Kidman betonte gegenüber dem "Daily Telegraph" über ihre neue Show: "Wir kennen uns schon fast unser ganzes Leben lang, deshalb wollte ich schon immer etwas Bedeutendes mit Simon auf die Beine stellen. Also habe ich ihn gefragt: 'Würdest du das bitte, bitte mit mir machen?' Und er befand sich gerade in einer Lebensphase, in der er das konnte – in der er Entscheidungen treffen konnte, von zu Hause wegzugehen und Dinge zu tun, die ihm Spaß machten. Es war also irgendwie Schicksal."

Ihn für die Rolle zu küssen, empfand sie als "nicht seltsam". "Wir haben uns schon früher auf die Wange geküsst. Wir haben uns oft umarmt. Wir haben im selben Haus gewohnt."

Keith Urban am Boden zerstört

Während Kidman und Baker ihr neues Projekt feiern, soll Kidmans Ex-Mann Keith Urban (58) weniger begeistert sein. Der Country-Star, von dem sie sich im September 2025 nach 19 Ehejahren trennte, sei laut Insider-Berichten im Magazin "Woman’s Day" am Boden zerstört. "Nicole und Simon Händchen haltend zu sehen, war für ihn so, als würde er seinen besten Kumpel mit seiner Frau sehen. Das hat ihm ganz schön zugesetzt", sagt der Insider.