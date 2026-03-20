Hollywood-Hammer! Stallone und Tarantino machen erstmals gemeinsame Sache

In der Traumfabrik braut sich eine Sensation zusammen: Kult-Regisseur Quentin Tarantino und Action-Legende Sylvester Stallone spannen für ein neues Serienprojekt zusammen.

Wie das US-Portal „TMZ“ berichtet, soll es sich um ein authentisches Gangster-Epos handeln, das in den 1930er-Jahren spielt. Die Serie soll aus insgesamt sechs Episoden bestehen und einen extrem hohen Grad an Authentizität aufweisen.

Um den Look der 30er-Jahre perfekt einzufangen, planen die beiden Hollywood-Größen angeblich, das gesamte Projekt in Schwarz-Weiß zu drehen. Dabei sollen sogar echte Kameras aus dieser Ära zum Einsatz kommen.

Inhaltlich dreht sich alles um die klassischen Themen der 30er-Jahre: Gangster, Showgirls, Musik und Boxen. Interessantes Detail für alle Fans: Während Tarantino und Stallone gemeinsam Regie führen sollen, wird „Rocky“-Star Sylvester Stallone laut Insidern nicht vor der Kamera stehen, sondern sich rein auf die Arbeit als Regisseur konzentrieren.

Premiere für Kult-Duo

Es ist das erste Mal, dass die beiden Ikonen tatsächlich für ein Projekt zusammenfinden. In der Vergangenheit hatte Tarantino Stallone bereits Rollen in „Jackie Brown“ und „Death Proof“ angeboten, die Stallone jedoch ablehnte. Nun scheint das Duo endlich einen gemeinsamen Nenner gefunden zu haben.

Für Stallone ist es der nächste Hollywood-Partner, mit der er zuvor noch nie gearbeitet hatte. Erst vor kurzem sorgte er für Schlagzeilen, als er für die Kult-Serie „Tulsa King“ erstmals gemeinsam mit Samuel L. Jackson vor der Kamera stand.

Obwohl Tarantino in der Vergangenheit oft von acht Episoden sprach, scheint der Plan nun auf sechs Teile fixiert zu sein. Fans weltweit warten nun gespannt auf die offizielle Bestätigung und erste Informationen zum Cast.