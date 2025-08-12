Alles zu oe24VIP
Noah Centineo
© Getty Images

Prequel

ER tritt als "Rambo" Sylvester Stallones Fußstapfen

12.08.25, 04:02 | Aktualisiert: 12.08.25, 11:23
Noah Centineo tritt laut Medienberichten Nachfolge von Sylvester Stallone an

Hollywoodstar Sylvester Stallone (79) machte die Figur berühmt: Fünfmal verkörperte der US-Schauspieler in der "Rambo"-Filmreihe den traumatisierten, wortkargen Kriegsveteranen John Rambo. Nun soll die Vorgeschichte ins Kino kommen - und Landsmann Noah Centineo (29) die ikonische Rolle übernehmen, wie US-Branchenblätter berichten. "The Wrap" zufolge ist der Finne Jalmari Helander ("Big Game", "Sisu") als Regisseur an Bord.

Einzelheiten der Story sind noch unter Verschluss. Den Berichten zufolge dreht sich "John Rambo" um den Einsatz des jungen Soldaten als Mitglied der Spezialeinheit Green Berets während des Vietnamkriegs. Die Produktion soll demnach Anfang kommenden Jahres beginnen. Stallone sei nicht an dem Projekt beteiligt, berichtete "Deadline.com".

Stallone verkörperte Rambo fünf Mal

Stallone war Mitte 30, als der Originalstreifen "Rambo" 1982 in die Kinos kam. Weitere vier Male verkörperte er den Vietnam-Heimkehrer und Einzelkämpfer, zuletzt 2019 in "Rambo: Last Blood" unter der Regie von Adrian Grunberg. Im fünften Teil lebt Rambo schon lange zurückgezogen auf einer Ranch im Südwesten der Vereinigten Staaten.


 

Centineo ist unter anderem durch seine Rolle als CIA-Anwalt in der Netflix-Serie "The Recruit" bekannt. An der Seite von Dwayne Johnson spielte er 2022 in dem Superheldenstreifen "Black Adam" mit.

