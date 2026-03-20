Das sind die besten Chuck-Norris-Witze

Am 20. März wurde bekannt, dass Chuck Norris im Alter von 86 Jahren verstarb. Der Schauspieler erhielt durch die Chuck-Norris-Witze Legendenstatus.

Am 20. März ist Carlos Ray Norris Jr., besser bekannt als Chuck Norris, auf Hawaii im Alter von 86 Jahren verstorben, so ein Statement seiner Familie. Chuck Norris war nicht nur ein erfolgreicher Schauspieler, sondern auch einer der größten Kampfsportler aller Zeiten.

Er war der erste westliche Mann, der den 8. Dan, den höchsten Taekwondo-Rang, erlangte und gilt als der Erfinder des "Roundhouse-Kick". Mit dieser Voraussetzung wurde Norris zu einem der bekanntesten "Haudraufs" Hollywoods.

Talkshow-Host und Internet verantwortlich für die Witze

Am bekanntesten wurde der Schauspieler durch die "Chuck Norris"-Witze. Für diese waren der US-Talkshow-Host Conan O'Brien und das Internet verantwortlich. Jahrelang machte sich O'Brien über Norris' Rolle in der Serie "Walker, Texas Ranger" lustig.

2005 fingen Internetnutzer in den Geburtsstunden der sozialen Medien an, Sprüche von O'Brien zu zitieren und eigene zu erfinden. Die Witze waren wichtig für die große Beliebtheit des Schauspielers.

Chuck Norris hat nicht Geburtstag. Er war schon immer da.

Chuck Norris ist eigentlich schon gestorben. Der Tod hatte nur keinen Mut, es ihm zu sagen.

Einige Leute tragen Superman-Schlafanzüge. Superman trägt Chuck-Norris-Schlafanzüge.

Chuck Norris kennt die letzte Ziffer von Pi

Chuck Norris schaut die Dusche an, bis sie weint und wäscht sich dann.

Gott sprach: „Es werde Licht!“ Chuck Norris antwortete: „Sag bitte!“

Chuck Norris kann Zwiebeln zum Weinen bringen.

Das Universum dehnt sich aus – es flieht vor Chuck Norris.

Chuck Norris kann Bälle umkippen.

Was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Chuck Norris kennt die Antwort.

Chuck Norris hat bis zur Unendlichkeit gezählt – zweimal!

Chuck Norris schläft bei Licht, weil die Dunkelheit Angst vor ihm hat.

Chuck Norris kann Reis mit einem Stäbchen essen.

Chuck Norris kann über seinen Schatten springen.

Chuck Norris benutzt Tabasco als Augentropfen.

Chuck Norris trinkt seinen Kaffee schwarz. Ohne Wasser.

Monster schauen unter ihrem Bett nach Chuck Norris.

Chuck Norris kann ein Feuer machen, indem er zwei Eiswürfel aneinander reibt.Chuck Norris lügt nicht. Die Wahrheit ist einfach falsch.

Chuck Norris kann Hardware downloaden.

Chuck Norris isst sein Knoppers immer schon morgens um halb neun.

Peter Zwegat hat Schulden bei Chuck Norris.

Chuck Norris darf während der Fahrt mit dem Busfahrer sprechen.

Chuck Norris hat einmal Urlaub gemacht. Heute kennt jeder das Tote Meer.

Chuck Norris wurde von Polizisten angehalten. Sie kamen mit einer Verwarnung davon.

Als Alexander Bell das Telefon erfand, hatte er drei verpasste Anrufe von Chuck Norris.

Chuck Norris darf im Flugzeug rauchen – weil er dafür vor die Tür geht.

Chuck Norris wurde geblitzt beim Einparken.

Chuck Norris braucht keine Corona-Impfung. Corona braucht eine Chuck-Norris-Impfung.

Chuck Norris hat mehr Kreditkarten als Max Mustermann.

Chuck Norris kann sogar den toten Winkel reanimieren.

Chuck Norris verzichtet auf seine Rechte, seine Linke reicht ihm völlig aus.

Wenn Chuck Norris das Licht ausmacht, liegt er im Bett, bevor es dunkel ist.

Chuck Norris hatte ein Wettrennen mit der Zeit – die läuft immer noch.

Der Akku von Chuck Norris Smartphone ist seit drei Monaten leer, aber es traut sich einfach nicht, auszugehen.

Chuck Norris hat als Kind Sandburgen gebaut. Wir kennen sie heute als Pyramiden.

Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, wird er nicht nass, das Wasser wird Chuck Norris.

Die Welt dreht sich, weil Chuck Norris ihr einen Roundhouse-Kick verpasst hat.

Chuck Norris kann mit einem Brot ein Messer durchschneiden.

Chuck Norris kann das Ende eines Kreisverkehrs finden.

Chuck Norris kann Zeichensprache hören.

Tornados entstehen, wenn Chuck Norris niest.

Chuck Norris gewinnt jede Schlägerei – durch Augenkontakt.

Chuck Norris kann einen Rückwärtssalto — nach vorne.

Wenn eine Sternschnuppe Chuck Norris anschaut, darf sie sich was wünschen.

Chuck Norris kann Suppe mit einer Gabel essen.

Chuck Norris wird als Passwort abgelehnt – es ist zu stark.

Chuck Norris braucht keine Sonnenbrille — die Sonne braucht eine Chuck-Norris-Brille.

Chuck Norris kann den Sand am Strand zählen – in einer Sekunde.

Chuck Norris isst keinen Honig, er kaut Bienen.

Chuck Norris' Blinddarm kann sehen.

Chuck Norris kann Drehtüren zuschlagen.

Wenn Chuck Norris in die Steckdose greift, kriegt der Strom einen Chuck-Norris-Schlag.

Chuck Norris pustet keine Kerzen aus, die Flammen ersticken aus Ehrfurcht.

Wenn Chuck Norris Liegestützen macht, drückt er die Welt nach unten.

Es gibt keine Chuck Norris Witze. Das sind einfach nur Tatsachen.

Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris? Alle!

Chuck Norris liest keine Bücher. Er starrt sie so lange an, bis sie ihm erzählen, was er wissen will.

Chuck Norris braucht keinen Helm. Wenn er stürzt, bricht die Erdkruste.

Chuck Norris hat den Führerschein bestanden – zu Fuß.

Chuck Norris gewinnt Tennis gegen die Wand.

Chuck Norris trinkt Wasser direkt aus dem Hahn – auf ex.

Chuck Norris korrigiert die Rechtschreibfehler im Duden.

Chuck Norris gewinnt Schach in einem Zug.

Chuck Norris lernt nicht aus Fehlern. Fehler lernen aus Chuck Norris.

Chuck Norris kann eine Party schmeißen – 100 Meter weit.

Geister sitzen ums Lagerfeuer und erzählen Chuck-Norris-Geschichten.

Chuck Norris kann unter Wasser grillen.

Chuck Norris findet die Nadel im Heuhaufen.

Chuck Norris hat beim Schwimmen Amerika entdeckt.

Chuck Norris kann durch Null dividieren.

Chuck Norris wurde mal auf Latein beleidigt. Seitdem gilt es als tote Sprache.

Lord Voldemort aus „Harry Potter“ nennt Chuck Norris „Du-weißt-schon-wer“.

Chuck Norris kann mit einer Lupe Feuer machen — nachts.

Chuck Norris kann mit offenen Augen niesen.

Chuck Norris kann schwarze Filzstifte nach Farbe sortieren.

Chuck Norris kann im Kinderkarussell überholen.

Chuck Norris kann mit zwei Händen 29 zeigen.

Chuck Norris sucht nicht, er findet.

Chuck Norris Auto braucht kein Benzin, es fährt aus Respekt.

Letztens wurde der Blitz von Chuck Norris getroffen.

Am siebten Tag machte Gott eine Pause, weil Chuck Norris seine Ruhe haben wollte.

Chuck Norris trägt keine Uhr. Er entscheidet, wie spät es ist.

Die Witze wurden so beliebt, dass sie sogar in seinen Filmen vorkamen. Im Actionfilm "The Expendables 2" rettete Chuck Norris die Söldnertruppe von Sylvester Stallone (spielte "Ross" im Film). Dabei sagte Stallone zu Norris: "Ich hab' gehört, du wurdest von einer Königskobra gebissen." Darauf antwortete Norris: "Das stimmt. Und nach drei Tagen voller Qualen und Schmerzen ist die Kobra verstorben."