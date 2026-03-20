DAS erbt jetzt die Familie von Action-Legende Chuck Norris

Chuck Norris ist Kult – nicht nur wegen der legendären Witze, die wir auch in Österreich lieben. Der US-Actionstar hat sich über Jahrzehnte ein beachtliches Imperium aufgebaut. Mit Filmen, TV-Hits und cleveren Business-Deals kommt er auf ein beeindruckendes Millionenvermögen.

Er war der Inbegriff von Härte und Disziplin: Chuck Norris besaß ein geschätztes Vermögen von stolzen 70 Millionen Dollar. Der US-Amerikaner, der durch Filme wie „Missing in Action“ und die Serie „Walker, Texas Ranger“ zur Legende wurde, startete seine Karriere als Karate-Champion, bevor er Hollywood eroberte. Sein Weg führte ihn vom Sportler zum internationalen Filmstar und erfolgreichen Unternehmer.

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Der Weg zum Actionstar

Seinen großen Durchbruch feierte Norris 1972 an der Seite von Bruce Lee in „Way of the Dragon“. In den 80er-Jahren festigte er seinen Ruf als Kassenmagnet mit Action-Hits wie „The Delta Force“. Besonders lukrativ war jedoch seine Zeit beim Fernsehen: Acht Staffeln lang verkörperte er den Texas Ranger Cordell Walker und wurde so für eine völlig neue Generation zum Begriff für Gerechtigkeit.

An der Seite von Chuck Norris spielte Carradine in dem Actionfilm "McQuade, der Wolf". © Photo Press Service, www.photopress.at

Business abseits der Kamera

Doch der Reichtum stammt nicht nur aus Film-Gagen. Norris bewies echtes Gespür für Geschäfte und gründete mit seiner Frau die "CForce Bottling Co." Auf ihrer rund 1.000 Hektar großen Ranch in Texas entdeckten sie ein Wasserreservoir, das bis heute als Basis für ihr erfolgreiches Unternehmen dient. Zudem war er ein gefragtes Gesicht für Werbekampagnen von Weltmarken wie Toyota oder T-Mobile und vermarktet seinen Namen geschickt auf digitalen Plattformen.

Chuck Norris mit Ehefrau Geena © Getty

Engagement und tiefer Glaube

Neben seinem Reichtum legte der überzeugte Christ großen Wert auf Philanthropie. Mit seiner 1992 gegründeten Organisation „Kickstart Kids“ unterstützt er Zehntausende Jugendliche dabei, durch Kampfsport Selbstvertrauen und Disziplin zu gewinnen. Auch wenn er 2013 sein Anwesen in Dallas für 1,2 Millionen Dollar verkaufte, residierte die Ikone bis zuletzt weiterhin auf seiner „Lone Wolf Ranch“ in Texas, die auch als Basis für seine Geschäfte dient.