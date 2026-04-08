Peter Alexanders letzte Vertraute Eva: Über seinen Tod und ihr großes Erbe

Eva Kresic war viele Jahre lang im Haushalt der Familie tätig.

Anlässlich des 100 Geburtstags von Schauspiellegende Peter Alexander hat seine letzte Vertraute, Eva Kresic, ein Buch geschrieben. Sie war 14 Jahre lang die Haushälterin und Köchin der Familie. Über das und noch viel mehr sprach sie nun in "Hinter den Schlagzeilen - Bei Budgen".

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Guter Umgang

Das Verhältnis zwischen ihr und der berühmten Familie war herzlich. Einmal, so Kresic, habe Peter Alexanders Frau bedauert, dass sie nicht schon früher zu ihnen gekommen sei. Normal seien die Neumayers (so Alexanders bürgerlicher Name) gewesen, gar nicht blasiert, sondern offen und bescheiden.

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Schwere Stunden

In den schwersten Stunden war sie für Peter Alexander da - als seine Frau Hilde 2003 verstarb oder seine Tochter Susanne im Jahr 2009. "Ich habe ihm damals diese Nachricht mitgeteilt und auch einen Arzt angerufen, weil ich nicht gewusst habe, was passiert. Er hat nur den Kopf geschüttelt. Ich habe dann zu ihm gesagt: ,Herr Alexander, wenn Sie möchten, komme ich später noch einmal und wir können zusammen fernsehen'. Das haben wir dann auch gemacht, wir haben Fußball geschaut."

Auch in Peter Alexanders letzten Momenten war sie bei ihm. Friedlich habe er gewirkt und sie habe keine Angst verspürt. Doch danach ging es Frau Eva nicht gut, sie musste den Tod ihres Arbeitgebers und Freundes erst verarbeiten.

Erbe

Zum Thema Erbe äußert sich Frau Kresic auch bei Patrick Budgen. Peter Alexander habe sie großzügig bedacht. Und eine Wohnung auf Lebenszeit Nahe der Villa habe sie schon lange vor seinem Tod zur Verfügung gestellt bekommen.

"100 Geburtstagswünsche in den Himmel, Chef" heißt das Buch und ist im Cadmos Verlag erschienen.