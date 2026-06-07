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Harte Worte

"H***nsohn": Mathea mit Ansage gegen ihren Ex

Matheas Sucht sorgt für Fan-Wirbel
© Instagram
Die Sängerin Mathea sorgt mit einem Clip nun für viele Diskussionen im Netz.
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Mathea sorgt mit ihrem neuesten Instagram-Reel für viel Aufregung. Die Sängerin tanzt dabei zu ihrer neuen Single "Einfach Nichts". Dabei hatte sie eine klare Ansage: "Checkt ihr, wie geil Leben sein kann, wenn man endlich versteht, dass er ein H****sohn ist?"

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Das Internet reagierte sehr schnell darauf. Ein User fragt in den Kommentaren: "Schaut deine Ex-Schwiegermutter das nicht?" Mathea antwortet: "Naja, ich hoffe es."

Nächster Karriereschritt

Mit ihrer Single "Einfach Nichts" macht die Sängerin ihren nächsten Schritt in ihrer musikalischen Karriere. Im Song behandelt sie die Themen Selbstfindung und Unabhängigkeit. Ebenfalls dreht sich der Hit um den Moment, in dem man realisiert, dass das eigene Glück nicht von anderen Menschen abhängt, sondern bei einem selbst beginnt.

"Einfach Nichts" ist Teil einer neuen Phase von der Salzburgerin. Diese wurde durch Hits wie "Boomboompow" und "Pfeil und Bogen" schon eingeläutet. Zusätzlich arbeitet sie aktuell an ihrem zweiten Studioalbum.

Durchbruch dank "2x"

Ihren Durchbruch verdankt sie ihrer Debütsingle "2x", die sie schnell an die Spitze der Charts katapultiert hat. Mathea feierte Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie Erfolge auch über Österreich hinaus.

Sie konnte sich international schon etablieren und arbeitete bereits mit Stars wie RAF Camora, Mark Forster, Clueso oder Fourty zusammen. Zusätzlich gründete die Salzburgerin ihr eigenes Label "1998".

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