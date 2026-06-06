Geheime Swarovski-Hochzeit in Tirol: Der 70- Milliarden-Bund

Bei der exklusiven Swarovski-Hochzeit in Kitzbühel haben sich Paulina und Philipp das Ja-Wort gegeben. Zwei riesige Imperien sind nun auch privat verbunden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Samstagmittag herrschte strahlender Sonnenschein in den Tiroler Alpen, als Philipp Reimann-Andersen und Paulina Swarovski im Trausaal des Rathauses offiziell Ja zueinander sagten, berichtet die deutsche Bild.

© Getty Images for Riani

Der Spross einer der mutmaßlich reichsten Dynastien Deutschlands heiratete die österreichische Kristall-Erbin im engen Kreis. Unter den rund 50 geladenen Gästen waren auch die große Schwester der Braut, Victoria Swarovski, sowie ihr Partner Mark Mateschitz, berichtet die Bild. Zusammen sollen die Unternehmen der beiden Neuschwager ein Vermögen von mehr als 70 Milliarden Euro vereinen, was diese Swarovski-Hochzeit zum absoluten High-Society-Event machte.

Eurovision Song Contest 2026 - Victoria Swarovski © ORF

Das Brautpaar, das seit 2019 liiert ist, fuhr kurz vor Samstagmittag in einer militärgrünen Puch-G-Klasse am Standesamt vor. Paulina erschien im weißen Kleid, während der Bräutigam einen weißen Janker und Lederhose trug. Auch der Dresscode für die Hochzeitsgesellschaft war zünftig in Tracht vorgegeben. Punkt Samstagmittag schrillte kurzzeitig die Feuersirene los, bevor das Paar bereits wieder diskret durch den Hinterausgang verschwand, geschützt von Bodyguards mit weißen Regenschirmen. Bereits am Donnerstag feierte die Innenarchitektin und das Model ihren Junggesellinnen-Abschied auf 1.200 Metern Höhe auf Rosis Alm, schildert die deutsche Boulevard-Zeitung Bild das Hochzeitstreiben weiter.