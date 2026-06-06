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In Kroatien

Achtung! Zecken fluten beliebte Urlaubsinsel

Die Insel Vir in Kroatien.
© Getty Images
Wer den Sommerurlaub an der Adria verbringt, sollte gut aufpassen. In Kroatien breitet sich derzeit die braune Hundezecke aus und bringt gefährliche Krankheiten für Mensch und Tier mit sich.
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Tausende Urlauber zieht es im Sommer an die Adriaküste in Kroatien. Doch in einigen Regionen wird der Urlaub jetzt von einer unschönen Warnung begleitet, denn es herrscht akuter Zeckenalarm.

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An adult female brown dog tick (Rhipicephalus sanguineus) is seen crawling on vegetation, 2023. Image courtesy CDC. (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)
© Gado via Getty Images

Vor allem im bei Touristen beliebten Norddalmatien rund um Zadar und auf der Insel Vir wurden zuletzt ungewöhnlich viele Zecken gemeldet. Besonders an der Küste breitet sich die braune Hundezecke stark aus. Sie taucht vermehrt in hohem Gras und dichtem Gebüsch nahe der Strände auf. Zwischen der Strandpromenade und den Naturstreifen findet sie ideale Bedingungen vor. Wer also nicht nur auf der Liege bleibt, sondern durch Grasflächen oder Büsche läuft, kann schnell ungebetene Mitbringsel erwischen.

Gefahr durch braune Hundezecke

Die braune Hundezecke kommt von Zentralfrankreich nach Süden in allen Mittelmeerländern bis nach Portugal vor. Sie ist sowohl für Hunde als auch für Menschen gefährlich. Auf Hunde kann sie Babesiose übertragen, eine Krankheit, die von einzelligen Parasiten verursacht wird. Diese greifen die roten Blutzellen an und können lebensbedrohliche Entzündungs- und Abwehrreaktionen auslösen. Auf den Menschen überträgt die Zeckenart das gefährliche Mittelmeer-Fleckfieber. Diese bakterielle Infektion bricht meist sechs bis zehn Tage nach dem Zeckenbiss aus. Die Symptome äußern sich in hohem Fieber sowie extremen Kopf- und Gliederschmerzen. Mehrere Personen mussten nach Informationen des Schweizer "Blick" nach Zeckenbissen bereits zum Arzt. Schwere Verläufe seien bislang nicht gemeldet worden, dennoch wird das Ausmaß des Befalls als außergewöhnlich eingestuft.

An adult female brown dog tick (Rhipicephalus sanguineus) crawls behind a person's right ear', '2023. Image courtesy CDC. (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)
© Gado via Getty Images

Tipps für den richtigen Schutz

Einen Impfstoff gegen das Mittelmeer-Fleckfieber gibt es nicht. Die beste Prävention im Mittelmeerraum ist daher der konsequente Schutz vor den Spinnentieren. Wer in der Region Ausflüge in die Natur plant, sollte besonders vorsichtig sein. Experten raten, hohes Gras und dichtes Unterholz zu meiden, festes Schuhwerk sowie helle Kleidung zu tragen, Insektenschutzmittel aufzutragen und den Körper nach Aufenthalten im Freien sorgfältig abzusuchen. Hundebesitzer sollten ihr Tier ebenfalls regelmäßig auf Zecken kontrollieren. Es wird empfohlen, den Hund am besten rechtzeitig vor dem Urlaub vom Tierarzt mit speziellen Präparaten wie Spot-ons, Halsbändern oder Kautabletten gegen Zecken schützen zu lassen.

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