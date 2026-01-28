Großeinsatz wegen Feuer in Kremser Innenstadt

Rund 60 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus im Kremser Stadtgebiet hat am Dienstagabend den Einsatz von 60 Feuerwehrmitgliedern gefordert. Der Besitzer des Gebäudes hatte eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoß bemerkt und die Helfer alarmiert.

© Feuerwehr Krems an der Donau

Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen. Umgehend wurde der erste Atemschutztrupp in das Gebäudeinnere geschickt.

Dort wurde in einem Zimmer der Brandherd im Bereich eines eingeheizten Kachelofens entdeckt. Die Flammen wurden in der Folge rasch gelöscht, berichtete die Feuerwehr Krems.