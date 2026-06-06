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Feuerwehren kämpfen gegen Flammeninferno

ABD0008_20260606 - ST. STEFAN IM ROSENTAL - ÖSTERREICH: ++ HANDOUT ++ ZU APA0122 VOM 6.6.2026 - Ein Brand auf einem Industriegebäude in St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) hat am Samstagvormittag, 6. Juni 2026 die Einsatzkräfte gefordert. Insgesamt sechs Feuerwehren mit 80 Feuerwehrleuten verhinderten eine weitere Ausbreitung der Flammen. - FOTO: APA/FF. STEFAN I. R. - ++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND ++
© APA/FF. STEFAN I. R.
Ein Brand auf einem Industriegebäude in St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) hat am Samstagvormittag die Einsatzkräfte gefordert.
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Insgesamt sechs Feuerwehren mit 80 Feuerwehrleuten verhinderten eine weitere Ausbreitung der Flammen, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Feldbach mit. Drei Einsatzkräfte erlitten leichte Verletzungen, konnten aber an Ort und Stelle versorgt werden.

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ABD0009_20260606 - ST. STEFAN IM ROSENTAL - ÖSTERREICH: ++ HANDOUT ++ ZU APA0122 VOM 6.6.2026 - Ein Brand auf einem Industriegebäude in St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) hat am Samstagvormittag, 6. Juni 2026 die Einsatzkräfte gefordert. Insgesamt sechs Feuerwehren mit 80 Feuerwehrleuten verhinderten eine weitere Ausbreitung der Flammen. - FOTO: APA/FF. STEFAN I. R. - ++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND ++
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Das Feuer war gegen 10.00 Uhr ausgebrochen. Bereits bei der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchsäule zu sehen. Weil der Brandherd am Dach lag, starteten mehrere Atemschutztrupps die Löscharbeiten über die vorhandenen Feuertreppen. Im Einsatz standen auch die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Feldbach und eine Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Hatzendorf zur Lageerkundung. Ein Übergreifen des Feuers auf die Produktionsanlagen in der Halle konnte verhindert werden, gegen 11.30 Uhr wurde "Brand aus" gegeben.

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