Feuerwehren kämpfen gegen Flammeninferno

Ein Brand auf einem Industriegebäude in St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) hat am Samstagvormittag die Einsatzkräfte gefordert.

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Insgesamt sechs Feuerwehren mit 80 Feuerwehrleuten verhinderten eine weitere Ausbreitung der Flammen, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Feldbach mit. Drei Einsatzkräfte erlitten leichte Verletzungen, konnten aber an Ort und Stelle versorgt werden.

© APA/FF. STEFAN I. R.

Das Feuer war gegen 10.00 Uhr ausgebrochen. Bereits bei der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchsäule zu sehen. Weil der Brandherd am Dach lag, starteten mehrere Atemschutztrupps die Löscharbeiten über die vorhandenen Feuertreppen. Im Einsatz standen auch die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Feldbach und eine Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Hatzendorf zur Lageerkundung. Ein Übergreifen des Feuers auf die Produktionsanlagen in der Halle konnte verhindert werden, gegen 11.30 Uhr wurde "Brand aus" gegeben.