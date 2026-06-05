Leona König: Bikini-Grüße aus dem Paradies

Die ORF-Moderatorin zeigt sich im Urlaub auf den Seychellen heißer denn je und verrät ihr überraschendes Figur-Geheimnis.

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Normalerweise kennen wir Leona König als die elegante Moderatorin kultureller Highlights im ORF. Doch jetzt gönnt sich die symphatische Kulturvermittlerin eine Auszeit im Paradies und gewährt uns ganz private Einblicke. Gegenüber oe24 öffnete sie ihr Fotoalbum und zeigt sich, wie wir sie noch nie gesehen haben: In mehreren heißen Bikini-Variationen präsentiert Leona ihren absoluten Traumkörper auf einer Trauminsel.

5-Sterne für Leona

Die Moderatorin genießt gerade einen wohlverdienten Urlaub auf den Seychellen und hat sichtlich Spaß dabei, ihre top Figur in der atemberaubenden tropischen Kulisse in Szene zu setzen. Sie beweist, dass sie nicht nur im Ballkleid eine gute Figur macht, sondern auch am Strand eine absolute Augenweide ist.

In ihrem Fotoalbum finden sich abwechslungsreiche Looks. Mal präsentiert sie sich selbstbewusst und strahlend, während ihr offenes weißes Hemd im Wind weht und ein raffiniertes schwarzes Riemchen-Bikini-Oberteil enthüllt. Ein anderes Foto fängt sie aus der Rückenperspektive ein, wie sie barfuß und elegant dem türkisfarbenen Wasser entgegengeht.

Leona König zeigt sich sexy wie nie © Micheldenousse

Leona scheut sich auch nicht vor Farbe und ausgefallenen Schnitten. In einem farbenfrohen Cut-Out-Badeanzug in Pink- und Violetttönen posiert sie lässig an den ikonischen Granitfelsen der Seychellen. Auch Naturmaterialien setzt sie gekonnt ein und lässt sich, umrahmt von einem riesigen Palmwedel ablichten. Ein strahlend neongelber, gehäkelter Bikini sorgt schließlich für einen fröhlichen Farbtupfer, während sie entspannt im Sand posiert.

Leona König genießt die Leichtigkeit © Micheldenousse

"Pure Wildnis": Ausflug zum "schönsten Strand der Welt"

Im Gespräch verriet Leona, wo sie sich gerade erholt: "Wir sind auf Praslin Island im Resort Raffles untergekommen." Es ist bereits ihr fünftes Mal auf den Seychellen, doch die Faszination für die Inselgruppe ist ungebrochen. Ein Highlight war ein Ausflug zu einem der bekanntesten und schönsten Strände überhaupt: "Wir haben auch einen Ausflug zu dem schönsten Strand der Welt, dem Anse Source d'Argent gemacht." Für Leona ist dieser Ort "Pure Wildnis und Abenteuer".

So hält sich Leona auch im Urlaub fit

Angesichts dieser beeindruckenden Strandbilder drängt sich natürlich die Frage auf: Wie hält sich Leona auch im Urlaub so fit? Ihre Antwort ist überraschend entspannt und zeigt, dass sie nicht auf strenge Diäten oder übermäßiges Training setzt.

Leona König © Micheldenousse

"Ich gehe einmal in zwei Wochen ins Gym, nehme keine Präparate und keine Nahrungsergänzungsmittel", gesteht sie lachend. Ihr Ansatz ist eher intuitiv als gezwungen diszipliniert. "Es ist keine bewusste Disziplin. Wenn ich mal zu viel esse, dann fühle ich mich einfach nicht mehr wohl." Ihre einfache, aber effektive Devise lautet: "Zweimal am Tag essen. Lunch und Dinner."

Mit diesem gesunden und entspannten Umgang mit ihrem Körper und der atemberaubenden Kulisse der Seychellen zeigt uns Leona König, dass wahre Schönheit oft auch Gelassenheit bedeutet. Wir wünschen ihr weiterhin einen erholsamen Traumurlaub!