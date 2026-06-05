TV
Radio
E-Paper
Stars

Minus 30 Kilo

Abnehmen mit Gen-Test: So verlor Martina Reuter erfolgreich ihr Gewicht

Martina Reuter auf der "Shine"-Messe in München
© zVg
Die österreichische TV-Moderatorin sorgt mit einem extremen Gewichtsverlust für Aufsehen. Ganze 30 Kilo verlor sie in 14 Monaten durch ein ganz besonderes Abnehm-Konzept.
OE24 auf Google bevorzugen

Der spektakuläre Vorher-nachher-Erfolg brachte frischen Wind in die Karriere der alleinerziehenden Mutter. Martina Reuter verzichtete komplett auf radikale Diäten oder ständiges Schwitzen im Fitnessstudio, um ihr Gewicht erfolgreich zu reduzieren und fitter zu werden. Ihr eigenes Konzept setzte stattdessen auf eine einfache, alltagstaugliche Gewohnheit, die sie gegenüber "Bild" offenlegte.

Martina Reuters einfacher Trick

Ihr Konzept bestand darin, alle 14 Tage eine kleine Versuchung vom Speiseplan zu streichen. "14 Tage klingen kürzer als 2 Wochen. Das hat mir geholfen, durchzuhalten", erklärte die Österreicherin. Neben Alkohol und Zucker verabschiedete sie sich schließlich auch von ihrem geliebten Kaffee.

Martina Reuter auf der "Shine"-Messe in München
© zVg

Ernährungstest hilft beim Abnehmen

Hinter der Methode der Moderatorin steckt ein wissenschaftlicher Ansatz. Ein genetischer Ernährungstest zeigte genau, was ihr Körper für die Fettverbrennung benötigt. Das überraschende Ergebnis des Tests machte deutlich, dass ausgerechnet Kaffee ihren Stoffwechsel ausbremst, während Milchprodukte eine positive Wirkung auf ihren Körper haben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neustart für Bilderbuch nach Schock-Ausstieg

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski feiern mit Top-DJ

Amira Aly: Rückkehr nach Österreich?

FESTival am Steinertor mit Kristan und Naschenweng

Abnehmen mit Gen-Test: So verlor Martina Reuter erfolgreich ihr Gewicht

Kummer: "Einige meiner Follower sind aus dem Fetisch-Bereich"

Mausi Lugner feierte "29er" bei VIP-Party

"Schaut net guat aus": Jazz Gitti zeigt schlimme Narbe

Star-Influencer mit neuer Serie und Sommerhit

Fan-Wirbel: Monika Gruber schimpft über Falco-Grab