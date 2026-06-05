Abnehmen mit Gen-Test: So verlor Martina Reuter erfolgreich ihr Gewicht

Die österreichische TV-Moderatorin sorgt mit einem extremen Gewichtsverlust für Aufsehen. Ganze 30 Kilo verlor sie in 14 Monaten durch ein ganz besonderes Abnehm-Konzept.

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Der spektakuläre Vorher-nachher-Erfolg brachte frischen Wind in die Karriere der alleinerziehenden Mutter. Martina Reuter verzichtete komplett auf radikale Diäten oder ständiges Schwitzen im Fitnessstudio, um ihr Gewicht erfolgreich zu reduzieren und fitter zu werden. Ihr eigenes Konzept setzte stattdessen auf eine einfache, alltagstaugliche Gewohnheit, die sie gegenüber "Bild" offenlegte.

Martina Reuters einfacher Trick

Ihr Konzept bestand darin, alle 14 Tage eine kleine Versuchung vom Speiseplan zu streichen. "14 Tage klingen kürzer als 2 Wochen. Das hat mir geholfen, durchzuhalten", erklärte die Österreicherin. Neben Alkohol und Zucker verabschiedete sie sich schließlich auch von ihrem geliebten Kaffee.

© zVg

Ernährungstest hilft beim Abnehmen

Hinter der Methode der Moderatorin steckt ein wissenschaftlicher Ansatz. Ein genetischer Ernährungstest zeigte genau, was ihr Körper für die Fettverbrennung benötigt. Das überraschende Ergebnis des Tests machte deutlich, dass ausgerechnet Kaffee ihren Stoffwechsel ausbremst, während Milchprodukte eine positive Wirkung auf ihren Körper haben.