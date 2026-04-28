Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Mann rief Feuerwehr (zur Türöffnung) - und hatte gar keinen Herd!
© ORF

Dreister Schwindel

Mann rief Feuerwehr (zur Türöffnung) - und hatte gar keinen Herd!

28.04.26, 11:08
Teilen

Seltsamer Einsatz in Pottenstein: Eine Falsche Brandmeldung fliegt auf – fsd Türschloss wurde umsonst aufgebohrt! 

Pottenstein (Bezirk Baden). Was für eine Frechheit! Ein junger Mann rief kurz vor Mitternacht den Notruf - angeblich stand sein Essen auf dem eingeschalteten Herd und er kam nicht mehr in die Wohnung! Die Feuerwehr rückte sofort aus. Und dann die Entdeckung: In der Wohnung gab es GAR KEINEN HERD!

Lüge auf Lüge - der Mann verstrickte sich!

Schon vor Ort wurde es verdächtig: Plötzlich behauptete der Mann, seine Nachbarin hätte ihn angerufen und Brandrauch gemeldet. Die Frau stritt das aber rundweg ab! Die Feuerwehr Pottenstein machte es offiziell: "Der Mann verstrickte sich in widersprüchlichen Aussagen" - also musste die Polizei her. Nach Rücksprache mit den Beamten wurde das Türschloss aufgebohrt. Und drinnen? Kein Herd, kein Feuer, keine Not - rein gar nichts!

Keine Strafe - aber ein ernstes Gespräch

Strafrechtliche Konsequenzen soll der Schwindler zwar keine bekommen. Aber Kommandant Thomas Schonaklener macht unmissverständlich klar: "Wir wollen nicht, dass in Zukunft gezögert wird, uns zu holen!" WICHTIG: Wer einen Notfall vortäuscht, macht sich strafbar! Für eine normale Türöffnung gilt: Schlüsseldienst anrufen - und nicht die Feuerwehr verarschen!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen