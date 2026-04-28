Mann rief Feuerwehr (zur Türöffnung) - und hatte gar keinen Herd!

Seltsamer Einsatz in Pottenstein: Eine Falsche Brandmeldung fliegt auf – fsd Türschloss wurde umsonst aufgebohrt!

Pottenstein (Bezirk Baden). Was für eine Frechheit! Ein junger Mann rief kurz vor Mitternacht den Notruf - angeblich stand sein Essen auf dem eingeschalteten Herd und er kam nicht mehr in die Wohnung! Die Feuerwehr rückte sofort aus. Und dann die Entdeckung: In der Wohnung gab es GAR KEINEN HERD!

Lüge auf Lüge - der Mann verstrickte sich!

Schon vor Ort wurde es verdächtig: Plötzlich behauptete der Mann, seine Nachbarin hätte ihn angerufen und Brandrauch gemeldet. Die Frau stritt das aber rundweg ab! Die Feuerwehr Pottenstein machte es offiziell: "Der Mann verstrickte sich in widersprüchlichen Aussagen" - also musste die Polizei her. Nach Rücksprache mit den Beamten wurde das Türschloss aufgebohrt. Und drinnen? Kein Herd, kein Feuer, keine Not - rein gar nichts!

Keine Strafe - aber ein ernstes Gespräch

Strafrechtliche Konsequenzen soll der Schwindler zwar keine bekommen. Aber Kommandant Thomas Schonaklener macht unmissverständlich klar: "Wir wollen nicht, dass in Zukunft gezögert wird, uns zu holen!" WICHTIG: Wer einen Notfall vortäuscht, macht sich strafbar! Für eine normale Türöffnung gilt: Schlüsseldienst anrufen - und nicht die Feuerwehr verarschen!