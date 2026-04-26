DTM-Auftakt in Spielberg: Auer 2x am Podest

Nach dem rot-weiß-roten Auftakt-Sieg am Samstag stand beim zweiten DTM-Lauf am Sonntag wieder ein Österreiche am Podest.

Zehntausende Fans feierten ein DTM-Auftaktfest, bei dem die heimischen Asse vorne mitmischten. Nach dem Doppelsieg durch Thomas Preining (Porsche) und Lucas Auer (Mercedes) im ersten Rennen am Samstag standen gestern zwei Deusche ganz vorne: Maro Engel (Mercedes) triumphierte vor Marco Wittmann (BMW) und dem rot-weiß-roten Hero Auer.

Auer kommt als Gesamt-Zweiter nach Zandvoort

Gut, dass Auer zwei Trophäen beim Auftakt-Weekend bekam – der Bulle für den 3. Platz am Sonntag ging nämlich in Brüche. „Abgesehen davon bin ich mega-zufrieden“, meinte der Vizemeister des Vorjahres. Mit nur 7 Punkten Rückstand lauert der Neffe von Gerhard Berger mit nur 7 Punkten Rückstand auf dem zweiten Gesamtrang.

Engel, für den es bereits der dritte Triumph am Red Bull Ring war, übernahm mit 44 Punkten die Gesamt-Führung vor Auer (37) und Wittmann (31). Preining, der am Sonntag nach verpatztem Qualifying über Platz 13 nicht hinauskam, reist als Vierter zur zweiten DTM-Station nach Zandvoort (23./24. Mai).