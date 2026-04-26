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Marc Marquez
© Getty

Moto-GP in Jerez

Horrorsturz von Marc Marquez - Bruder Alex siegt

26.04.26, 16:48
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Schock und Sieg für die Marquez-Brüder beim Heim-GP im spanischen Jerez de la Frontera.

Titelverteidiger Marc Marquez, der beim Regenchaos am Samstag trotz Sturz im Sprint triumphiert hatte, flog auch gestern in der 2. Runde des Hauptrennens spektakulär ab, blieb aber unverletzt.

Damit machte der Superstar den Weg für seinen Bruder Alex frei. Der Ducati-Pilot, der schon im Vorjahr in Jerez gewonnen hatte, durchbrach damit den Erfolgslauf von Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia), der saisonübergreifend fünf GP-Rennen in Folge ganz oben stand. Als Zweiter baute Bezzecchi seine WM-Führung aus – er liegt jetzt 11 Punkte vor dem Jerez-Viertplatzierten Jorge Martin (Aprilia).

KTM-Hoffnung Acosta fiel in WM zurück

KTM-Hoffnung Pedro Acosta musste sich in Jerez mit Platz 10 begnügen, in der WM rutschte der Spanier auf Platz 4 ab und hat bereits 35 Punkte Rückstand auf Bezzecchi.

Weiter geht‘s am 9./10. Mai in Le Mans.

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