Stoppt Marquez unglaubliche Bezzecchi-Siegesserie?

Nach dem Marc-Marquez-Solo im Vorjahr geht es in der Motorrad-Königsklasse heuer richtig zur Sache. Die große Frage: Findet der Titelverteidiger nach Stürzen und Verletzungen in der Vorbereitung bzw.zu Saisonbeginn am vierten Renn-Wochenende in die Spur?

Hochspannung vor dem Europa-Auftakt in der MotoGP. Die große Frage vor dem Klassiker im spanischen Jerez (Sonntag, 14 Uhr, ServusTV live): Schafft es Local Hero Marc Marquez (Ducati), die Siegesserie von Aprilia-Star Marco Bezzecchi zu beenden? Saisonübergreifend hat der 27-jährige Italiener bereits fünfmal gewonnen.

Marquez bereit für ersten Saisonsieg

Trotz Bezzecchi-Siegserie ist in der WM alles offen. Dank seiner Spintstärke lauert Jorge Martin (Ducati) mit nur 4 Punkten Rückstand auf Platz 2. 17 Punkte dahinter folgt KTM-Hoffnung Pedro Acosta als Dritter. Der Spanier soll den österreichischen Rennstall auf Titelkurs bringen.

Doch alles schielt auf Marquez. Der nach Sturzverletzungen rekonvaleszente Titelverteidiger ist wieder fit, er startete von WM-Platz 4 aus zur Aufholjagd.