Ludwig mit 92 Prozent als Wiener SPÖ-Chef bestätigt

Der Landesparteivorsitzende der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, ist am Samstag mit 92,3 Prozent wiedergewählt worden.

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Insgesamt gaben 913 Delegierte beim Landesparteitag in der Messe Wien einen gültigen Stimmzettel ab. Ludwig ist seit 2018 Chef der Wiener Roten.

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Vor zwei Jahren bestätigt

Zuletzt war Ludwig 2024 mit 92,63 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt worden. Er bedankte sich nach der heutigen Wahl für das "großartige Vertrauen".

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Neue Stellvertreter

Die Stellvertreter-Riege wurde ebenfalls gekürt. Die Neuzugänge im Präsidium, Vizebürgermeisterin Barbara Novak und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky, erhielten dabei 70,87 bzw. 93,76 Prozent.