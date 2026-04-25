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Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)
© APA/MAX SLOVENCIK

Sozialdemokratie

Ludwig mit 92 Prozent als Wiener SPÖ-Chef bestätigt

Von
25.04.26, 18:41
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Der Landesparteivorsitzende der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, ist am Samstag mit 92,3 Prozent wiedergewählt worden. 

michael ludwig
© apa

Insgesamt gaben 913 Delegierte beim Landesparteitag in der Messe Wien einen gültigen Stimmzettel ab. Ludwig ist seit 2018 Chef der Wiener Roten.

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Vor zwei Jahren bestätigt

Zuletzt war Ludwig 2024 mit 92,63 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt worden. Er bedankte sich nach der heutigen Wahl für das "großartige Vertrauen".

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Neue Stellvertreter 

Die Stellvertreter-Riege wurde ebenfalls gekürt. Die Neuzugänge im Präsidium, Vizebürgermeisterin Barbara Novak und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky, erhielten dabei 70,87 bzw. 93,76 Prozent.

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