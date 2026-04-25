Ludwig mit 92 Prozent als Wiener SPÖ-Chef bestätigt

Der Landesparteivorsitzende der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, ist am Samstag mit 92,3 Prozent wiedergewählt worden.
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Insgesamt gaben 913 Delegierte beim Landesparteitag in der Messe Wien einen gültigen Stimmzettel ab. Ludwig ist seit 2018 Chef der Wiener Roten.
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Vor zwei Jahren bestätigt
Zuletzt war Ludwig 2024 mit 92,63 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt worden. Er bedankte sich nach der heutigen Wahl für das "großartige Vertrauen".
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Neue Stellvertreter
Die Stellvertreter-Riege wurde ebenfalls gekürt. Die Neuzugänge im Präsidium, Vizebürgermeisterin Barbara Novak und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky, erhielten dabei 70,87 bzw. 93,76 Prozent.