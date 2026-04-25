Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Dating Trends 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Grüner Meteor
© Getty Images

Himmelsspektakel

Grüner Meteor rast über Oberösterreich

25.04.26, 14:40
Teilen

Ein grün leuchtender Meteor zog am südlichen Horizont vorbei und sorgte für Staunen bei jenen, die zur späten Stunde noch wach waren.

Oberösterreich. In der Nacht auf Freitag, gegen 1:00 Uhr morgens, wurde die Gegend um St. Florian (Linz-Land) Schauplatz eines beeindruckenden Naturschauspiels. Ein 40-jähriger Oberösterreicher, der gerade von der Autobahnabfahrt St. Florian/Asten Richtung St. Florian unterwegs war, konnte den hellgrünen Himmelskörper für gut eine Sekunde beobachten. Das berichtet "Mein Bezirk". Der Meteor stürzte nahezu senkrecht herab und zog einen auffällig breiten, aber kurzen Schweif hinter sich her.

Die Beobachtung bei der Autobahnabfahrt St. Florian/Asten blieb kein Einzelfall. Meldungen über den leuchtenden Feuerball gab es aus weiten Teilen Europas.

 

Das beobachtete Naturschauspiel dürfte im Bereich der italienischen Po-Ebene stattgefunden haben, sagt Günther Martello von der Kepler Sternwarte Linz gegenüber "Mein Bezirk".

Für die Astronomie sind solche Zufallssichtungen von großem Wert. Der deutsche "Arbeitskreis Meteore e.V." sammelt derzeit Bilder und Videos des Ereignisses.

Bürgerinnen und Bürger können ihre eigenen Beobachtungen auf der Homepage des Vereins melden und so einen Beitrag zur Erforschung dieser Himmelsereignisse leisten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen