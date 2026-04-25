Grüner Meteor rast über Oberösterreich

Ein grün leuchtender Meteor zog am südlichen Horizont vorbei und sorgte für Staunen bei jenen, die zur späten Stunde noch wach waren.

Oberösterreich. In der Nacht auf Freitag, gegen 1:00 Uhr morgens, wurde die Gegend um St. Florian (Linz-Land) Schauplatz eines beeindruckenden Naturschauspiels. Ein 40-jähriger Oberösterreicher, der gerade von der Autobahnabfahrt St. Florian/Asten Richtung St. Florian unterwegs war, konnte den hellgrünen Himmelskörper für gut eine Sekunde beobachten. Das berichtet "Mein Bezirk". Der Meteor stürzte nahezu senkrecht herab und zog einen auffällig breiten, aber kurzen Schweif hinter sich her.

Die Beobachtung bei der Autobahnabfahrt St. Florian/Asten blieb kein Einzelfall. Meldungen über den leuchtenden Feuerball gab es aus weiten Teilen Europas.

Das beobachtete Naturschauspiel dürfte im Bereich der italienischen Po-Ebene stattgefunden haben, sagt Günther Martello von der Kepler Sternwarte Linz gegenüber "Mein Bezirk".

Für die Astronomie sind solche Zufallssichtungen von großem Wert. Der deutsche "Arbeitskreis Meteore e.V." sammelt derzeit Bilder und Videos des Ereignisses.

Bürgerinnen und Bürger können ihre eigenen Beobachtungen auf der Homepage des Vereins melden und so einen Beitrag zur Erforschung dieser Himmelsereignisse leisten.