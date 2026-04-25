Stau-Chaos auf der A23 befürchtet

Geduldsprobe für Wiens Autofahrer: An diesem Wochenende wird die Südosttangente (A23) am Knoten Prater zur Baustelle. Da zeitweise nur ein einziger Fahrstreifen zur Verfügung steht, warnt der ÖAMTC vor "erheblichen Staus", die bis weit auf die Donauufer Autobahn zurückreichen könnten.

Wien. Die Fahrtrichtung Süden auf der A23 wird am kommenden Wochenende zum Brennpunkt für Pendler und Reisende. Wegen der Fertigstellung des noch zu sanierenden Freilandbereichs im Knoten Prater kommt es am Wochenende (25. bis 27. April) zu Fahrstreifensperren in Fahrtrichtung Süden.

Nur ein Fahrstreifen frei

Die massivsten Einschränkungen betreffen die Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen. Konkret steht in Fahrtrichtung Graz von Samstag, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 11:00 Uhr, sowie in der Nacht auf Montag (22:00 bis 05:00 Uhr) lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung. In der Zwischenzeit am Sonntag tagsüber können Autofahrer zwei Spuren nutzen.

ÖAMTC empfiehlt Bypass-Route

Verkehrsexperten des ÖAMTC befürchten erhebliche Rückstaus, die bis zum Knoten Kaisermühlen beziehungsweise Hirschstetten sowie auf die A22 zurückreichen könnten. Um das Chaos zu umfahren, wird dringend geraten, die Bypassspur im Knoten Prater zu nutzen. Diese führt zur A4 Ostautobahn und wieder zurück auf die A23. Auch auf den übrigen Donaubrücken ist laut Prognosen mit deutlichen Zeitverlusten zu rechnen.

Weitere Sperren im Mai

Wer hofft, dass die Baustelle damit erledigt ist, wird enttäuscht: Für Ende Mai sind bereits zwei weitere Sanierungswochenenden angekündigt. Dann wird sich das Geschehen auf die Fahrtrichtung Norden verlagern. Autofahrer sollten das betroffene Gebiet am Sonntag nach Möglichkeit großräumig meiden oder deutlich mehr Zeit für ihre Wege einplanen.