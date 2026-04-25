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justizanstalt stein
© apa, fohringer

Verletzter im Spital

Schon wieder Feuer in der Justizanstalt Stein

25.04.26, 13:54
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In der Justizanstalt Krems-Stein hat es am Samstagvormittag zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage gebrannt. Ein Insasse erlitt bei dem Feuer in seiner Zelle Verletzungen und musste nach der Erstversorgung in ein Spital eingeliefert werden.

Am Samstagvormittag gab es in der Justizanstalt Krems-Stein erneut einen Brand. In einem Haftraum war ein Feuer ausgebrochen, woraufhin die Feuerwehr Krems gemeinsam mit der Betriebsfeuerwehr anrückte und die Flammen löschte. Der betroffene Insasse wurde bei dem Vorfall verletzt und von den Rettungskräften umgehend versorgt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde, berichtet "ORF Niederösterreich". 

Ursache ist noch völlig unklar

Wie genau es zu dem Brandausbruch in der Zelle kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Bislang gibt es laut offiziellen Angaben keine konkreten Hinweise auf die Ursache. Das Feuer blieb ausschließlich auf den betroffenen Haftraum beschränkt. Da die umliegenden Zellen weder vom Brandgeschehen noch von Beschädigungen betroffen waren, hatte der Vorfall für die restlichen Insassen der Justizanstalt keine weiteren Konsequenzen.

Zweiter Brand in wenigen Tagen

Für die alarmierten Feuerwehrleute war dies bereits der zweite Einsatz in dem Gefängnis innerhalb kürzester Zeit. Erst am vergangenen Donnerstag war es in einer anderen Zelle zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Dabei wurde ein anderer Häftling an den Händen verletzt und erlitt mutmaßlich eine Rauchgasvergiftung. Auch bei diesem Vorfall ist die Ursache offiziell noch nicht geklärt. Dem Vernehmen nach dürfte der Mann das Feuer in seinem Raum jedoch selbst gelegt haben, berichtet "ORF Niederösterreich".

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