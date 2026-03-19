Toter in Justizanstalt Stein: Ermittlungen gegen zwei Beamte

Nach dem Selbstmord eines Häftling wird nun gegen zwei Justizbeamte wegen Amtsmissbrauch ermittelt.

Nach dem Suizid eines Insassen im Hochsicherheitstrakt der Haftanstalt Stein in der Nacht auf vergangenen Freitag ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei Justizwachebeamte. Die Erhebungen drehen sich um den Verdacht des Amtsmissbrauchs, sagte Erich Habitzl, Sprecher der Wiener Neustädter Anklagebehörde, am Donnerstag. Geprüft wird, ob die Beschuldigten zu wenig Kontrollen durchgeführt haben.

Ein Obduktionsgutachten liege noch nicht vor, teilte Habitzl weiters mit. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat das Verfahren von der ortszuständigen Anklagebehörde in Krems nach Wiener Neustadt übertragen, um eine sogenannte Anscheinsbefangenheit zu vermeiden.

Beamte bereits suspendiert

Nach dem Suizid des Mannes wurden am Montag Justizwachebeamte vorläufig suspendiert. Einer internen Prüfung zufolge bestehe der Verdacht schwerer Dienstpflichtverletzungen sowie gerichtlich strafbarer Handlungen, informierte das Justizministerium. Eine Sachverhaltsdarstellung wurde an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Dem Ministerium zufolge sollen Bedienstete u.a. ihren vorgeschriebenen Kontrollpflichten der Hafträume nicht nachgekommen sein.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)