× Die besten Rezepte für den Muttertagsbrunch

Der Muttertag steht vor der Tür und somit auch die Vorbereitungen für den alljährlichen Muttertagsbrunch. Mit diesen pikanten Rezepten hat jede Mutter eine Freude!

Miniquiches

Dauer: 1 h 15 min │ Schwierigkeit: leicht │Portionen: 12 Stück

Zutaten:

250 g Mehl; und zum Arbeiten

Salz

120 g kalte Butter; und für die Form

1 Eigelb, 3 Eier

120 ml Obers, Salz

Pfeffer, schwarz

6 Spargelspitzen, grün

75 g Gorgonzola

6 Kirschparadeiser

Kerbel; für die Garnitur

Zubereitung:

1. Das Mehl mit einer Prise Salz auf eine Arbeitsfläche häufen. Die kalte Butter in kleinen Stücken darüber verteilen und das Eigelb dazugeben. Alles mit einer Teigkarte krümelig hacken und anschließend mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig verkneten. In Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kalt stellen.

2. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen und eine 12er-Muffinform mit etwas Butter leicht fetten. Die Eier mit dem Obers verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Spargelspitzen waschen und längs halbieren. Den Gorgonzola in kleine Stücke zerbröckeln. Die Kirsch­paradeiser waschen und in Scheiben schneiden.

3. Den Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche nochmal durchkneten, auf ca. 4 mm ausrollen und zwölf Kreise ausstechen, die vom Durchmesser etwas größer sind als die Vertiefungen des Muffinblechs.

4. Die Teiglinge in die Vertiefungen legen und etwas andrücken. Den Spargel und den Gorgonzola auf die Hälfte der Teigböden verteilen und die Kirschparadeiser auf die restliche Hälfte. Die Eier-Obersmischung vorsichtig angießen und die Mini-Quiches im Ofen ca. 25 Minuten backen. Auskühlen lassen, aus der Form lösen und auf einer Kuchenplatte anrichten. Nach Belieben mit Kerbel garnieren.

Eggs Benedict auf Röstbrot

Dauer: 55 min │ Schwierigkeit: mittel │Portionen: 4

Zutaten:

Für die Sauce:

250 g Butter, 3 Eigelb

75 ml Weißwein, trocken

Salz, 1/2 TL Kurkumapulver

1/2 Zitrone; Saft

Für die Eier:

Salz, 6 EL Weißweinessig

8 frische Eier

Zum Servieren:

150 g Speck

8 Scheiben Weißbrot;

z.B. Baguette

2 EL Schnittlauch; in Röllchen

Zubereitung:

1. Für die Sauce die Butter in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze zerlassen, dann vom Herd nehmen. Das Eigelb mit dem Weißwein, Salz, Kurkuma und etwas Zitronensaft in einen Rührkessel geben und über einem heißen Wasserbad mit dem Schneebesen schaumig schlagen.

2. Vom Herd nehmen und die Butter unter ständigem Rühren erst tröpfchenweise, dann in dünnem Strahl einfließen lassen, bis die Sauce schön sämig ist und glänzt. Die Sauce mit Salz und Zitronensaft abschmecken.

3. Für die Eier in einem Topf ca. 2 l Salzwasser mit dem Essig aufkochen. Die Eier vorsichtig öffnen, in einen Schöpflöffel geben und einzeln ins knapp siedende Wasser gleiten lassen. Die Eier mithilfe eines Löffels in eine runde Form bringen und in 4 bis 5 Minuten gar ziehen lassen.

4. Inzwischen den Speck in einer großen Pfanne knusprig braten, herausnehmen und kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die Brotscheiben kurz rösten, je 2 auf Tellern anrichten, mit Bacon und pochiertem Ei belegen und mit der Sauce Hollandaise übergießen. Die Eggs Benedict mit Schnittlauch bestreuen und servieren.

Kräutercrêpes mit Pilz-Spinat-Füllung

Dauer: 1 h 15 min │ Schwierigkeit: leicht │Portionen: 4

Zutaten:

Für die Crêpes:

1 Handvoll Petersilie, glatt

1 Handvoll Schnittlauch

400 ml Milch

3 Eier

200 g Mehl

1 Prise Salz

30 g flüssige Butter

Butter; zum Braten

Für die Füllung:

250 g Champignons

400 g Blattspinat

100 g Kirschparadeiser

1 EL Butter

100 ml Obers

Salz

Pfeffer, schwarz

frisches Kräuter; für die Garnitur

Zubereitung

1. Für die Crêpes die Kräuter waschen, trockenschütteln und kleinschneiden. Zusammen mit der Milch im Mixer pürieren. Dann mit den Eiern, dem Mehl und dem Salz glatt verrühren. Etwa 30 Minuten ruhen lassen und dann die flüssige Butter einrühren.

2. Für die Füllung die Pilze putzen und vierteln. Den Spinat putzen, waschen und trockenschleudern. Die Kirschparadeiser waschen und halbieren. Die Butter in einem Topf erhitzen und die Pilze darin ca. 5 Minuten braten. Den Spinat hinzufügen und unter Rühren zusammenfallen lassen. Das Obers angießen, die Kirschparadeiser dazugeben und etwa 5 Minuten kochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Ein Butterflöckchen in einer beschichteten Pfanne schmelzen und eine kleine Kelle Teig darin verlaufen lassen. Von beiden Seiten zu einem goldbraunen Crêpe backen. Wiederholen, bis der Teig verbraucht ist und fertige Crêpes auf einem Teller stapeln. Die Crêpes mit der Spinatmasse füllen, auf Tellern anrichten und mit frischen Kräutern garnieren.

Eier-Muffins

Dauer: 50 min │ Schwierigkeit: leicht │Portionen: 12

Zutaten:

150 g Spargel, grün

Salz

Öl; für die Förmchen

100 g Kirschparadeiser

100 g Halloumi

1 Bund Schnittlauch, 8 Eier (L)

2 EL Parmesan; gerieben

Pfeffer, schwarz

1 Prise Paprikapulver, geräuchert

Zubereitung:

1. Den Spargel waschen, putzen und im unteren Drittel schälen. Die Stangen in kochendem Salzwasser 3–4 Minuten blanchieren. Dann herausnehmen, abschrecken und abtropfen lassen. Anschließend in dünne Scheiben schneiden.

2. Den Backofen auf 185 °C Ober- und Unterhitze vorheizen und die Vertiefungen eines Muffinblechs mit Öl einfetten. Die Paradeiser waschen und vierteln. Den Halloumi in Würfel schneiden. Den Schnittlauch waschen, trockenschütteln und in feine Röllchen schneiden.

3. Etwa einen Esslöffel davon zum Servieren zur Seite geben. Die Eier mit Parmesan, Salz, Pfeffer und Paprikapulver in einer Schüssel verrühren. Spargel, Paradeiser, Halloumi und Schnittlauch mischen und in das Blech verteilen. Die verquirlten Eier darübergießen und die Muffins im Ofen 20–25 Minuten backen.

4. Aus den Formen lösen, mit restlichem Schnittlauch bestreuen und noch warm servieren.